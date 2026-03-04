淡色が美しいKEEN限定Atmosphere Pack登場♪上質素材の新作シューズ

アウトドア・フットウェアブランドKEENから、上質素材と淡いオフホワイトカラーが魅力の限定エディション『Atmosphere Pack』が登場します。人気モデルを洗練されたワントーンで表現し、日常にも取り入れやすい上品な一足に仕上げました。履き慣れた安心感はそのままに、シンプルで美しい足元を叶えてくれる限定シリーズです♡春のスタイリングにも自然に溶け込みます。

淡色が映える限定シリーズ

2003年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、地球環境負荷を低減した製法で革新的なハイブリッドフットウェアを提案しているアウトドア・フットウェアブランド「KEEN（キーン）」。

KEENのアイコンであるJASPERとUNEEK、UNEEKの最新作UNEEK360を、洗練されたプレミアム素材とワントーンの淡いオフホワイトで新たに表現した限定エディション『AtmospherePack』をKEEN公式オンラインストア、KEEN直営店（一部店舗除く）、および、各取扱店にて2026年3月6日(金)より順次発売。

限定エディション『AtmospherePack』はライトバーチのクリーンな色合いに着想を得て、色味を抑えることで素材の陰影と輪郭が凛と浮かぶ端正な表情に仕上げています。

履き慣れた安心感はそのままに、スニーカーにさりげない上品さと洗練されたシンプルさを添え、日常をさりげなく上質にアップデートする一足です。

限定モデルラインアップ

JASPERSE1（ジャスパーエスイー）



価格：20,680円（税込）

革が雲のような柔らかさを表現できるとすれば、その答えがこの一足です。

JASPERSE1（SpecialEdition1）は倫理的に調達されたフルグレインレザーを使用し、驚くほどしなやかでなめらかな手触りを実現しました。

履き口・かかと・フットベッドには柔らかなグローブレザーを使用し、快適性を高めています。甲（ヴァンプ）～前足部は裏地を省くことで素足のようなしなやかな履き心地を実現。

クライミング由来のディテールが洗練された印象を引き立てます。

サイズ展開：25-29,30cm/22.5-26cm（展開カラー：ATMOSPHEREBIRCH）

UNEEK360（ユニークスリーシックスティー）



価格：25,300円（税込）

カシミヤのようなやわらかな風合いのニットアッパーを採用し、革新的なモジュラーコードスニーカーに上質感をプラス。

ナチュラルなコットンコードとプレミアムレザーのロゴパーツを組み合わせています。

接着剤不使用の設計により環境にも配慮しながら、軽やかな履き心地を実現。控えめで洗練された雰囲気が日常スタイルに自然に溶け込みます。

サイズ展開：25-29,30cm/22.5-26cm（展開カラー：ATMOSPHEREBIRCH）

UNEEKLEA（ユニークレザー）



価格：20,900円（税込）

KEENのオリジナル・オープンエアスニーカーUNEEKに使われるレザーコードは、ほどよい凹凸があり、朝もやのようなやわらかなトーンを演出します。

マットな質感のコードは、きめ細かく起毛した上質なヌバックアッパーと美しく調和します。

KEENではすべてのレザーを環境認証団体LWG（レザーワーキンググループ）のゴールド認証を受けたタンナーから調達しています。

サイズ展開：23-29,30cm（展開カラー：ATMOSPHEREBIRCH）

春コーデを格上げする一足

淡いオフホワイトで統一されたKEEN限定『AtmospherePack』は、カジュアルにもきれいめにも合わせやすい万能シューズ。

上質素材ならではのやわらかな表情が、シンプルな装いにも洗練された印象を添えてくれます。履き心地とデザインを両立した一足は、自分へのごほうびにもぴったり♪

数量限定なので気になる方は早めのチェックがおすすめです。