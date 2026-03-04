こちらはイランでつくられているペルシャじゅうたんです。アメリカ、イスラエルとイランの攻撃の応酬が続く中、富山市にあるペルシャじゅうたん専門店は、仕入れ先などと連絡が取れず心配しています。



富山市のペルシャじゅうたん専門店「MARC」です。



清水万梨子記者

「こちらの美しいペルシャじゅうたん。お店ではイランから直輸入していて、現地の状況や今後の仕入れに不安を感じています」





この店はインド出身のカン・ユソフさんと中川雅理さん夫妻が、およそ2年前に開きました。歴史ある、きらびやかなじゅうたんがそろっています。MARC カン・ユソフ店主「（イランは）すごくきれいな国で、歴史がすごく古くて、やっぱり自分はインド人で、ご飯とかもいろいろ似ている感じで、本当にアットホームな感じをいつも感じました」カン・ユソフさんは、年に3回ほどじゅうたんの買い付けのためイランを訪れてきました。MARC カン・ユソフ店主「最近、戦争の話が結構いっぱいありすぎて、また自分が仕事しているところがそういう感じになると、やっぱりすごい悲しいですね」先週末から続くアメリカとイスラエルによるイランへの攻撃。一方、イランも中東各地に報復攻撃を行い、現地は戦火につつまれています。じゅうたんの仕入れ先には、被害が大きい首都テヘランも含まれていて、カンさんは、仕入れ先の人などと連絡が取れず、心配しています。MARC カン・ユソフ店主「いや全く誰とも連絡取れていないですね。仕入れ先というか、お兄さんというか、本当に家族みたいですね、私たちの。すごい心配ですね。早く電話だけでも話したいし、できればまた早く1日でも早く、イラン行きたいです」イランの先行きが見えない中、今後の仕入れにも不安を感じています。MARC カン・ユソフ店主「いつもじゅうたん作っている人々が、まだ大丈夫かな。それでこの、こんなにも、2500年以上ある歴史が、まだまだ続くかな、今からどうなるかな」カンさんは、戦火が収まり、イランがじゅうたんを出荷する時が戻ることを願っています。MARC カン・ユソフ店主「早くこの問題を解決できて、また元のイランがイランらしい時間に戻ってほしいです。そしてもっと、この日本の皆さんに、もっとイランの美しさとか、アートとか、じゅうたんすべて見せてあげたいですね」連絡が取れないのは不安でしょうし、先が見通せないだけに今後の影響が心配ですよね。カンさんは攻撃前も緊迫した情勢が続いていたため、今年1月にはイランへの訪問を取りやめていました。石川県で新店舗のオープンを控えているなか、「不安しかない」と話していました。