霊感商法や高額献金による被害が社会問題となった旧統一教会に対し、東京高等裁判所は、きょう、1審に続き教団の解散を命じる決定をしました。富山県内の元信者からは安どの声が聞かれました。



東京高裁はきょう、教団側の即時抗告を退けて、1審に続き解散を命じる決定をしました。



今回の決定で、教団の財産を清算し被害者を救済する手続きが始まります。



教団は任意団体として活動を続けることはできますが、税制上の優遇措置は受けることができなくなります。





富山県内在住・元信者の女性「正直不安でしたが、確定して本当によかった」県内に住む元信者の女性です。2014年ごろから教団と関わりを持ち、様々な名目で1700万円以上を献金したといいます。富山県内在住・元信者の女性「私たちも、献金強要されて生活してきました。今はそれがないから本当に幸せです」女性はこれまで、同じく献金被害を受けた別の女性と2人で、国会で被害を訴えるなど声を挙げてきました。ただ、女性によると現在も、県内の教団施設には多くの信者がいると言います。富山県内在住・元信者の女性「教えが絶対だと思っている人もいると思うけど、早く間違いに気づいてほしい」一方、解散命令を受けて、県内の教団施設でも清算の手続きが始まり、入り口のカギが清算人に没収されたといいます。県内の関連団体は。県平和大使協議会 鴨野守代表理事「残念な結果で我々言葉もない。建物を使えなくなる、みんなで一緒に集まる場所がなくなったとしても、私達の信仰生活というのは、きのうもきょうも、そしてあすも、私は変わらないものになると思っている」被害者の救済に長年取り組む弁護士は、県内の被害者の声が大きな役割を果たしたと話します。全国霊感商法対策弁護士連絡会 中川亮弁護士「富山県内の被害が存在していたことを、お二人が勇気をもって世に問うていただき、そのことが今回の解散命令が決まったことについて、少なからず寄与していると私は思っています。ここまで統一教会をおいておいたのは、ある意味社会の責任だと思っています。それを今回の解散を機に、政府をはじめ社会が、被害回復に全体として取り組んでいただける契機になると思っています」旧統一教会をめぐっては、県内でも多くの政治家と教団のつながりが明らかになりました。政治家には、被害者の救済はもちろん、同様の被害を生み出さない対策を求めます。