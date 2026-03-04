世界平和統一家庭連合＝旧統一教会について、東京高裁は4日、教団の解散を命じる決定をしました。これを受けて、教団の財産を清算する手続きが始まります。

■元妻が信者で“家庭崩壊”訴える男性「返済を」

世界平和統一家庭連合（＝旧統一教会）をめぐる問題。4日、東京高裁が1審に続き解散を命じる決定をしたことで、教団の宗教法人格が失われることになりました。

元妻が信者で、教団に家庭を崩壊させられたと訴える橋田達夫さん。高裁の決定を受け、喜びをかみしめました。

元妻が旧統一教会信者 橋田達夫さん

「信者がこれから助かっていくことを願っています。ひとりひとりの被害者に返済をしていってほしいと、本当に思います。苦しい人々ひとりひとりの家を回って、ひとりひとり返していってほしい」

一方、現役の2世信者らは、高裁の決定の知らせに肩を落とす様子が…。

午前11時すぎ

「結果、負けました。不当裁判です」

旧統一教会の現役信者 小嶌希晶さん

「率直な気持ちとして、本当に悲しく残念に思っております」

◇

旧統一教会 韓鶴子総裁（2023年公開：peace TVより）

「私がワンオンマ（王なる母）だ！母とひとつにならなければならない」

◇

旧統一教会は、韓国で創立されたキリスト教系の新宗教団体です。日本では1964年、宗教法人として認証され、「合同結婚式」などが話題となりました。

■東京地裁が去年、解散命令も…教団側は即時抗告

旧統一教会をめぐる問題が注目されるきっかけとなったのが、2022年の安倍元総理の銃撃事件です。教団の関連団体にビデオメッセージを送っていた安倍元総理を狙った山上被告は…。

山上徹也被告（逮捕直後の供述より）

「母親が教団に多額の寄付をするなどして、家庭がめちゃくちゃになった」

裁判では母親が教団へ多額の献金を行い、家庭が崩壊したという生い立ちが明らかに。信者の親を持つ2世信者などから、多額の献金や霊感商法などの被害を訴える声が強まりました。

そして、銃撃事件の翌年。文部科学省が教団の解散命令を請求。

旧統一教会 顧問弁護士 福本修也氏（去年3月）

「解散、解散」

去年、東京地裁は「およそ40年の長期間にわたり類例のない膨大な被害を生じさせた」として、解散を命じました。

教団側は、解散命令を不服として即時抗告。東京高裁で非公開の審理が行われ、去年11月、国側と教団側の双方が最終主張書面を提出しました。

教団側は、2009年に出したコンプライアンス宣言以降、被害の訴えは大幅に減っているとしたうえで、元信者らによる集団調停に対応するなど被害の回復を進めており「解散命令の必要性はない」と主張。一方、国側は本質的な改善はみられないなどとして、解散を命じた地裁の決定は妥当だと訴えていました。

そして4日午前。東京高裁は教団側の即時抗告を退け、1審に続き解散を命じる決定。「信者らによる不法行為を防止するための実効性のある手段は、解散命令以外に見当たらない」などとしました。

高裁の決定により、ただちに解散命令の効力が生じ、教団の財産を清算したうえで被害者を救済する手続きが開始されます。また、教団は宗教法人格を失い、税制優遇が受けられなくなります。

旧統一教会は、安倍元総理の銃撃事件を念頭に高裁の決定を「司法の判断は新たな政治テロを誘発すると同時に、国際社会における日本の信用を失墜させるものであり、わが国の歴史に残る汚点となるでしょう」などと批判しました。

教団側は、決定を不服として最高裁に特別抗告する方針です。

■高裁決定に現役信者らは不満あらわ「心の居場所が…」

現役の信者らは、高裁の決定に不満をあらわにしました。

旧統一教会の現役信者 清水純花さん(22)

「現在大学4年生で、祖父母から信仰が続く家庭連合の信教2世です。私たちの心の居場所がなくなってしまうことは、私たちが生きる価値さえも失ってしまうことと同じです」

旧統一教会の現役信者 小嶌希晶さん(30)

「解散になったとしても信仰がなくなるわけではありませんし、私たちが社会から認められる、そのような時が来るまで改革を頑張ってまいりたい」

一方、被害者側の弁護団は…。

全国統一教会被害対策弁護団の会見（4日午後）

「解散命令が確定して宗教法人格を失っても、統一教会は宗教団体としては存続し得ますが、宗教団体としても、決してこれまでのような違法な献金・勧誘行為等を行わないよう強く求めます。潜在的な被害者は膨大にいると思います。今われわれ弁護団に依頼されている方は本当に一握りというか、氷山の一角だと思うので、桁の違う被害者が声を上げられるのがあるべき姿だと思っています」

◇

元2世信者の男性。両親は過去に教団へ多額の献金を行い、今も現役の信者だといいます。

改めて解散命令が出されたことについて…。

両親が現役信者 もるすこさん(30代)

「悪質性の高い教団の行ってきた行為、そして私たち被害者が受けてきた金銭的な被害や人権侵害もたくさん世の中の人に知られていて、当然の結果だと思います」

今後については…。

両親が現役信者 もるすこさん(30代)

「まずは金銭的な被害をしっかりと救済していくのが最初のゴール。それができてやっと宗教2世たち、宗教の中に閉じ込められて虐待を受けてきた2世たちが、どのような人権侵害を受けてきたのか、どうやってこれからその連鎖を断ち切って助けていくのかが最終的なゴールになると思います」

2世信者などが被害を受けていたことに気づけるようなサポートなど、体制の徹底の重要性を訴えました。