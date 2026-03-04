ウニにイクラ「小鉢グルメ」に行列　高級食材「ちょっとずつ」でプチ贅沢　マグロや和牛提供する店も

手のひらサイズの小鉢の数々。

今、こうした様々な種類を少しずつ味わえる「小鉢グルメ」の人気が高まっています。

4日のランチタイムに訪ねた先は、オープン前からずらっと行列ができる海鮮料理店です。

お客さんは運ばれてきたランチをまずはスマホでパシャリ。

ネギトロやサーモンにイクラ、ウナギなどの手巻き寿司から、ウニがのったローストビーフまで、これぞお客さんをとりこにしているプチぜいたくな手のひらサイズの小鉢グルメ「Premium！おちょこ丼＆手巻き 10種セット（2680円※3月16日より2980円）」です。

お客さんからは「いっぱい種類があっておいしい。ぜいたくな感じがして」「ちょこちょこして小さくてかわいい」「いろんな種類のものを少しずつ食べられるので、すごくぜいたくだなと」といった声が聞かれました。

ランチタイムは9割近くが女性客だそうで、この小鉢セットを始めた2025年7月以降売り上げは好調だといいます。

魚秀 渋谷宇田川店・藤田宏明店長：

1つのプレートでいろんな味が楽しめるというところが、 好評いただいていると思っている。

さらに、小鉢を使ったプチぜいたくグルメは肉メニューにも及んでいました。

マグロやシラスなどの海鮮のほか、和牛などの肉メニューで埋め尽くされたプチぜいたくな小鉢グルメ「Premium！おちょこ丼10種セット（2780円）」がこれまた大評判で、「いろんな種類が食べられるので、めちゃくちゃうれしいです。飽きない！」「海鮮も肉も楽しめるからいいなって思う」「ちっちゃくたくさんあるので、すごく豪華な気分でうれしいです」といった声が聞かれました。

お客さんはぺろりと平らげ大満足の様子でした。

牛富屋 渋谷道玄坂店・田中宗明店長：

物価高とかもありますし、いろんな食材を少量ですけども、ランチでぜいたくしていただけるんじゃないかなと思う。

小さな一品をあれこれ楽しめる色鮮やかな小鉢スタイルは、ランチの新たな形として広がっていくかもしれません。