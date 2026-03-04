南米ボリビアで起こった輸送機の墜落事故。運んでいたのは96億円相当の紙幣でした。その対応をめぐって、住民の不満が噴出しています。

【写真を見る】輸送機の墜落で96億円の紙幣が散乱 「貧しい人に分け与えろ」住民が殺到も焼却処分に

96億円相当の新紙幣が散乱し住民が殺到

夜の闇に浮かび上がる炎。燃やされているのは大量の紙幣です。いったいなぜ？

事の発端は、先週金曜日、南米ボリビアで起こった22人が死亡した輸送機の墜落事故。墜落した輸送機が運んでいたのは、日本円で96億円相当の新紙幣でした。

散乱した現金を手に入れようと住民が殺到。それを阻止しようと治安部隊が出動。住民らと衝突する事態に発展しました。

散乱した紙幣の約3割が盗まれる

ボリビア中央銀行 ダビド・エスピノサ総裁

「法的価値のないこの紙幣を焼却処分します」

中央銀行は輸送機が運んでいた紙幣は価値がないと発表。その場で焼却することにしたのです。



住民は、この対応に納得いかず…

墜落現場の近隣住民

「一晩中燃やしても足りないほどの金がある。貧しい人々に分け与えるべきだ。一体どんな政府なんだ」

当局によると、散乱した紙幣のおよそ3割が盗まれたといいます。