【ワシントン＝池田慶太、ドバイ＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は３日、米軍などの空爆で死亡したイラン最高指導者アリ・ハメネイ師を引き継ぐ新体制を巡り、反米思想の強硬派が台頭する「最悪のシナリオ」に言及した。

意中の後継候補が空爆に巻き込まれて死亡し、現時点では軍事作戦後の展望を描けていない可能性がある。

トランプ氏はホワイトハウスで記者団に対し、イランの今後の体制について、「我々が考えていた人物のほとんどは死んでしまった。別のグループはいるが、彼らも死んでいる可能性がある」と悔やんだ。さらに「最悪のシナリオは前任者のような悪い人物が権力を握ることだ。我々は望んでいない」と率直に語った。

トランプ氏の頭をよぎるのは２００３年のイラク戦争後の統治失敗だ。当時、米国はイラクの既存勢力を解体して国家建設を試みた結果、国は混乱。イスラム過激派組織「イスラム国」の台頭を招いた。

一方、トランプ氏が理想とするのがベネズエラの例だ。反米左派ニコラス・マドゥロ大統領を武力で排除した後、副大統領だった人物と関係を構築。体制を維持したまま、政権のコントロールに成功している。

トランプ氏は、イランを率いる次期指導者も現体制内から選ぶのが適切だとし、「人気のある人物がいるならその人が適任だ。より穏健な人物もいる」と語ったが具体名は挙げなかった。米国亡命中の反体制派レザ・パーレビ元皇太子については、将来の指導者としては「あまり考えていない」と述べた。

一方、イランのファルス通信は３日、最高指導者の後任を選出する「専門家会議」（定数８８）の協議が最終段階に入っており、近日中に結論が出る見通しだとする情報筋の話を伝えた。

これに関し、イスラエルのカッツ国防相は４日、「イランの政権によって任命される指導者は明確な暗殺対象となる」と警告する声明を出した。イラン中部のイスラム教シーア派聖地コムでは３日、専門家会議の建物が攻撃を受け、２日にも首都テヘランの事務所が攻撃された。