¡Ö¹¹Ç¯´ü¤Ç¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤Ë¡×¡Ä²È»ö¤¬¤Ç¤¤º¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ë¡©¡×¤ÈÀÕ¤á¤é¤ì¤¿48ºÐ½÷À¡¡É×¤ÎÌµÍý²ò¤È²õ¤ì¤«¤±¤¿É×ÉØ´Ø·¸¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î²òÀâ¡Û
¡Öº£µÙ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ï¡¢´Å¤¨¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¹¹Ç¯´ü¤Ç¤·¤ó¤É¤¤¤Î...¡×
¡ÚÌ¡²è¡Û¹¹Ç¯´ü¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÄÉÂ±¡¤Ç¡Ö»à¤Ë¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¡×
²¿ÅÙ¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¡¢É×¤Ï¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¡¢Íý²ò¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤À¤±¤ÎÆü¡¹¡£¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢48ºÐ½÷À¤ÎÉÍÃ«¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Î¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤¬ËÜ³Ê²½¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢46ºÐ¤ò²á¤®¤¿º¢¤Ç¤·¤¿¡£Á°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯ÆÍÁ³ÂÎ¤¬¤Û¤Æ¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¤¬¤·¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ìë¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢ÆüÃæ¤â¤À¤ë¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Èè¤ì¤¬¼è¤ì¤º¡¢²È»ö¤Ë¤â¼ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Àº¿ÀÌÌ¤âÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÍýÍ³¤â¤Ê¤¯ÎÞ¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¾ï¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿Æ±Ç¯Âå¤ÎÉ×¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦Íý²ò¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡£
¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤è¤ê¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Íý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¡£ÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢½ù¡¹¤Ë²ñÏÃ¤Ï¸º¤ê¡¢²ÈÄíÆâ¤ÏÎä¤¨ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ°ì½ï¤Ë¤¤¤ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Ï²õ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¹Ç¯´ü¤ò·Ú»ë¤µ¤ì¤¿ºÊ¤¿¤Á¤ÎÅÜ¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹¹Ç¯´ü¤ò·Ú»ë¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¤Ï¡¢¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹¹Ç¯´ü¤Ë¤è¤ëÉ×¤ÎÌµÍý²ò¤äÉ×ÉØ¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÉ×¤ÎÌµÍý²ò¤ä¤¹¤ì°ã¤¤¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡þ²È»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡ÖÂÕ¤±¼Ô¡×°·¤¤¤µ¤ì¤¿
¡Öº£Æü¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢¡Ö°ìÆüÃæ²È¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÂÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤ë¡£¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤á¤Þ¤¤¤ä¶¯¤¤·ñÂÕ´¶¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤Ä¤é¤¤¤Î¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬ÉáÄÌ¤Ê¤À¤±¤Ç¡ÈÂÕ¤±¡É¤È·è¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ë...¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢ÅÜ¤ê¤ÈÈá¤·¤ß¤òÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤ò¡ÖÀ³Ê¤ÎÌäÂê¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤¿
¡ÖºÇ¶á¡¢À³Ê¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ë¶ì¤·¤àºÊËÜ¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¥¤¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤½¤Î¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÏ¤«¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¹¹Ç¯´ü¤È¤Ï¡©É×¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÈÂÎ¤È¿´¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¡É
Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬¡¢40Âå¤«¤é50Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¹¹Ç¯´ü¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¡¦¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡þ¹¹Ç¯´ü¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÌäÂê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊÑ²½
¹¹Ç¯´ü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍñÁã¤ÎÆ¯¤¤¬¼å¤Þ¤ê¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬µÞ·ã¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¡¢·î·ÐÉÔ½ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂÎ¤ä¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄ´¤¬¸½¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤Î¸½¤ìÊý¤äÄøÅÙ¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÄ´Á´ÈÌ¤ò¡Ö¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤ËÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤òµÚ¤Ü¤¹¤Û¤É½Å¤¤¾õÂÖ¤Ï¡Ö¹¹Ç¯´ü¾ã³²¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¾É¾õ¤Î½ÐÊý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¸í²ò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥é¥¤¥é¤ä¤¦¤Ä¾É¾õ¡¢¤Û¤Æ¤ê¤ä¤Î¤Ü¤»¡Ê¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¡¢È©¤Î´¥Áç¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¾É¾õ¤¬¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤È¤è¤¯»÷¤¿ÊÌ¤ÎÉÂµ¤¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¾É¾õ¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ë¤âÍý²ò¤µ¤ì¤Å¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºÊ¤Ï¸ÉÆÈ´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»ëÅÀÅ¾´¹
¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢É×ÉØ¤ÇÍý²ò¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤¬¤ª¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ×ÉØ¤Ç¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡þÉ×Â¦¡ÃÁ´ÉôÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÈÝÄê¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò»ý¤Ä
¹¹Ç¯´ü¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò´°Á´¤ËÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¡ÖËÜ¿Í¤¬¿É¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¡×¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºÊ¤Î¸ÉÆÈ´¶¤ÏÂç¤¤¯ÏÂ¤é¤°¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡þºÊÂ¦¡ÃÂÎÄ´¤¬°¤¤»þ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò»öÁ°¤Ë¶¦Í¤¹¤ë
ºÊÂ¦¤Ï¡¢Ä´»Ò¤ÎÎÉ¤¤»þ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Æü¤Ï½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÌµÍý¤Ê»þ¤ÏµÙ¤à¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¡¢Í¸ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»öÁ°¤Î¶¦Í¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¸º¤é¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡þÉ×ÉØ¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¡Ã°å»Õ¤ÎÀâÌÀ¤ò°ì½ï¤Ë¼õ¤±¤ë
²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ°å»Õ¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤ò»ý¤Ä¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£ÀìÌç²È¤«¤é°å³ØÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹Ç¯´ü¤¬µ¤»ý¤Á¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òµÒ´ÑÅª¤ËÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âè»°¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢É×¤¬¾õ¶·¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢ºÊ¤Î¤Ä¤é¤µ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë½õ¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹¹Ç¯´ü¤ÏºÊ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÉ×ÉØ¤ÎÌäÂê¡É
¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ç°å»Õ¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤«¤é¡¢É×¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ê¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¬²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¤ª»®¤òÀö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤êÀöÂõ¤ò¾ö¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ¤â¸º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Î¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÉÍÃ«¤µ¤ó¤´É×ÉØ¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¹Ç¯´ü¤Ï¡¢ºÊ°ì¿Í¤¬ÂÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤½¤³¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
»Ù¤¨¤ëÂ¦¤Î¸ÀÍÕ°ì¤Ä¤Ç¡¢´Ø·¸¤Ï²õ¤ì¤â¤¹¤ì¤Ð¡¢¿¼¤Þ¤ê¤â¤¹¤ë¡£
¡Ö´Å¤¨¡×¡Ö¥µ¥Ü¤ê¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ëÁ°¤Ë¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¡¢¿®¤¸¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¹Ç¯´ü¤Ï¡¢É×ÉØ¤Îºß¤êÊý¤òÌä¤¤Ä¾¤¹»þ´ü¤Ç¤â¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¡¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
