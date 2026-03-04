¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¤Ç½÷»Ò²ñ¥°¥é¥Ó¥¢¡¡SKEÈþ½÷4¿Í¤¬Á´°÷¥Ó¥¥Ë¡ª¡¡Èþ¥Ü¥Ç¥£¤ÎÂç½ÂÂÚ¤¬´ãÊ¡¤Ç¤¹
SKE48¤Î·§ºêÀ²¹á¤µ¤ó¡¢°ËÆ£¼Â´õ¤µ¤ó¡¢°æ¾åÎÜ²Æ¤µ¤ó¡¢ÀÄ³¤¤Ò¤ÊÇµ¤µ¤ó¤Î4¿Í¤¬¡¢B.L.T.2026Ç¯4·î¹æ ¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ÂÄêÈÇ¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤®¤å¡¼¤Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¡Äµ÷Î¥´¶¤Û¤Ü¥¼¥í¤Î½÷»Ò²ñ¥°¥é¥Ó¥¢
ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼¡×¤ÎMVºÆÀ¸²ó¿ô¤¬185Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëSKE48¡£¥Á¡¼¥àS¤ÎÉû¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¶¥ÇÏ¤Ê¤ÉÂ¿¼ñÌ£¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·§ºê¤µ¤ó¡¢¡Ö¤¯¤Þ¤â¤ÈÂç¹¥¤Âç»È¡×¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¤Ëº¬º¹¤·¤¿³èÆ°¤ò¹Ô¤¦°æ¾å¤µ¤ó¡¢48¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Quadlips¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÌó2Ç¯´Ö¤Î³¤³°³èÆ°¤ò·Ð¸³¤·¡¢SKE48Éüµ¢¤ÈÁªÈ´Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÄ³¤¤µ¤ó¡¢¡ØSASUKE¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ê¤É¹â¤¤±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÁý¤¹°ËÆ£¤µ¤ó¡£
¸ÄÀ¤Ë°î¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î4¿Í¤¬¡¢½÷»Ò²ñ¤Î¤¿¤á¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ë½¸¹ç¡£¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¹ç¤¤¤Ã¤³¤·¤¿¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¡Ä¡£4¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¾Ð¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Î°ìÊý¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢Ëá¤«¤ìÈ´¤«¤ì¤¿È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸÷¤ë¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¶Ë¾å¥·¥ç¥Ã¥È¤âËþºÜ¤Ç¤¹¡£