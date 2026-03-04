中東の情勢が極めて不安定となるなか3月4日、日経平均株価は2600円以上値を下げました。今後、ガソリンの価格などへの影響が予想され、県内からも不安の声が上がっています。



4日、新潟市内のガソリンスタンドで価格について聞いてみると。



〈ドライバー〉

「毎日通るから、また上がってる、 上がってるって感じがします」



〈ドライバー〉

「今はやっと暫定税率（廃止）で少し下がったかなという時期で、また大幅に上がるんじゃないかなと思って心配はしています」





日本時間の2月28日に始まったアメリカとイスラエルによるイランへの攻撃。一方、イランの報復攻撃も続き、3日はイスラエル中部で住宅街にミサイルの破片が落下し、3人が軽いけがをしたということです。UAE＝アラブ首長国連邦東部の石油産業が集まる地域では、迎撃されたイランの無人機の破片が落下して火災が発生しました。中東に石油の9割を依存している日本。中東情勢の緊迫化を受け、ガソリンや電気料金への影響が懸念されます。石油情報センターによりますと、県内のレギュラーガソリンの平均価格は3月2日の時点で1リットルあたり159.1円と前の週より2.1円値上がりしています。これで3週連続の値上がりです。〈川崎商会新潟中央インター給油所 小野秀樹所長〉「お客さんもかなり不安といいますか、今後の先行きについていろんな質問が来ている。こればっかりは私どもも先も読めない部分もあるので、少しでもお安くできるよう頑張りますとお答えさせていただいております」一方、こちらは新潟市南区でチューリップの生産などを行う堀康浩さんです。チューリップの切り花の出荷はいま、最盛期を迎えていて、4月初旬まで出荷が続きます。品質のよいチューリップの育成に欠かせないのが温度や湿度の管理。冬場はエアコンと灯油ストーブを併用してハウスの中を適温に保ちます。〈堀康浩さん〉「灯油の価格がたぶん5円くらい上がるという噂は聞いているので。再来週くらいから。上がれば負担はかかりますよ。でもチューリップももうちょっとなので今シーズンに関すれば灯油を使うのはなんとか上がる前に逃げきろうかと思ってますし」イラン情勢の悪化に加え紛争の長期化が懸念され、3月4日の日経平均株価は一時、2600円以上値を下げ、5万3000円台まで下落しました。その要因について県内の証券会社は次のように指摘します。〈岡三にいがた証券エクイティ情報部 原田俊介次長〉「戦争に対する不透明感というのがより下げに拍車をかけていると考えています」高市政権への期待感などから高値が続いていた日経平均株価。中東情勢による先行きの不透明さからリスク回避の目的で株が売られているといいます。県内への影響については…〈岡三にいがた証券エクイティ情報部 原田俊介次長〉「県内企業に対しては製造業や小売業が多くなっておりますので製造業に対しては工場を稼働させるためのコストの上昇というところが懸念されますし、小売業に対しては物価上昇に対する懸念が消費意欲を抑制させる行動に繋がらないかどうかというところが懸念しております」県内にも影響が及ぶ恐れがある中東情勢。アメリカのトランプ大統領は今後、大規模な攻撃も示唆していて、長期化が懸念されます。