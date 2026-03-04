「メンツがえぐい笑」えなこ、Snow Manらを抑えて大賞受賞！ 「もうギネスに載るのでは？」
コスプレイヤーのえなこさんは3月4日、自身のInstagramを更新。大賞受賞を報告したところ、祝福の声が寄せられています。
【写真】『トップカバーアワード2025』ランキング表
また、画像のランキング表では、2位にGカップのバストと100cmのヒップを持つ“二刀流グラドル”として話題の東雲うみさんとSnow Manの向井康二さん、4位と5位にも同じくSnow Manの目黒蓮さんと渡辺翔太さんがランクインと、とても豪華な顔ぶれです。
コメントでは「大賞&殿堂入りおめでとう」「とうとう殿堂入り 敵なしでしたね」「もうギネスに載るのでは？」「本当に凄い！！」「メンツがえぐい笑」「いつもより一段と輝いている！」「無敵すぎる」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「無敵すぎる」えなこさんは「1年で最も多く雑誌の表紙を飾った人を表彰する『トップカバーアワード2025』にて大賞（総合1位）を受賞しました」などとつづり、自身の写真と画像を投稿。「活動の中で一つの目標となっていたアワードで、2年連続で1位を取ることができたこと グラビア10周年という節目で殿堂入りを果たせたこと いつも応援してくださる皆さんのおかげで嬉しい報告ができました」と喜びを語りました。
「どんな撮影してるのか気になる〜」Instagramではたびたびオフショットなどを投稿しているえなこさん。2月23日には「お仕事の撮影で台湾に来ました 撮影だけどいろんな観光地に行けて楽しい」とつづり、さくらんぼ柄のワンピースを着用した姿を披露。ファンからは「台湾でお仕事がんばって」「えげつないほど可愛い」「どんな撮影してるのか気になる〜」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
