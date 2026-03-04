近未来的なデザインと圧倒的なパフォーマンス

フィンランドに拠点を置くVerge Motorcyclesは、新型モデル「TS PRO」を発表しました。

Verge TS Proは、革新的なデザインと圧倒的なパフォーマンスを両立させた完全電動のスーパーバイクです。

【画像】超カッコいい！ これがVerge Motorcyclesの最新電動バイク「TS PRO」です！ 画像で見る（30枚以上）

同モデルの最大の特徴は、後輪のホイール内にモーターを組み込んだチェーンレスの「ハブレス・ドーナツモーター」で、近未来的なルックスとダイレクトな操作性を実現しています。

スーパーカーに匹敵する最大トルク737 lb-ft（999Nm）を発生し、最高出力は136.8 hpに達します。静止状態から60 mph（約96.5km）までわずか3.5秒で加速し、最高速度は124 mph（約200 km／h）を誇ります。

車両重量は518 lbs（約235 kg）で、特許取得済みのハブレス・リアホイールモーターはチェーンやベルトを必要としないため、メンテナンスの手間が大幅に軽減されています。

TS PROは、モーターサイクルとして初めて「全固体電池（Solid-State Battery）」を搭載したモデルです。バッテリー容量は20.2 kWhと33.3 kWhの2種類から選択可能で、航続距離は33.3 kWhモデルで最大370マイル（約595km）、20.2 kWhモデルでは最大217マイル（約349km）に及びます。充電システムはNACS規格の急速充電（最大200 kW）に対応しており、33.3 kWhモデルの場合、わずか10分以下の充電で最大186マイル（約300km）分の走行が可能となります。

車両は独自のAI・ソフトウェアプラットフォーム「Starmatter」によって制御され、OTA（通信経由）アップデートに対応。これにより、購入後もバイクの性能が常に進化し、最適化され続けます。

ライディングモードは、航続距離を最大化する「Range」、スムーズなクルージングを楽しむ「Zen」、パワーを最大限に引き出す「Beast」、そしてトルクや最高速、回生ブレーキの強さを個別に設定できる「Custom」の4種類が用意されています。

足回りには、ブレンボ製ブレーキと、オーリンズまたはウィルバース製の調整可能サスペンションを標準装備。その他、回生ブレーキ、クルーズコントロール、グリップヒーター、調整可能なフットペグ、小物収納スペースといった快適装備も充実しています。

安全面では、ABSとトラクションコントロールを標準で搭載し、強大なパワーを安全に制御します。また、部品交換が容易なモジュラー設計を採用しており、修理や将来的なアップグレードも考慮されています。

Verge TS PROのベース価格は2万9900ドル（約467万円／3月上旬現在）からで、特別仕様車は3万900ドル(483万円)からです。保証期間は車両全体が2年間、パワーバッテリーには5年間の保証が付属します。