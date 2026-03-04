『ONE PIECE』×「クロックス」がコラボ！ ルフィたちをイメージしたフットウェア登場
テレビアニメ『ONE PIECE』と「クロックス」がコラボレーションしたスペシャルコレクションが、3月5日（木）から、全国の「クロックス」直営店や公式オンラインストアなどで発売される。
【写真】麦わらの一味が勢ぞろい！ 好みのカスタムができる「ジビッツ チャーム」
■遊び心あふれるデザイン
今回登場するのは、『ONE PIECE』の主人公、モンキー・D・ルフィや、仲間のトニートニー・チョッパー、麦わらの一味の船、サウザンド・サニー号をモチーフにした限定フットウェア。
「ワンピース ルフィ クラシック クロッグ」は、ルフィをイメージしたアイテム。全面レッドが印象的なアッパーには、麦わら帽子や手配書など全8種の「ジビッツ チャーム」がセットされ、ルフィの黄色い腰巻をイメージしたストラップや、麦わらの一味の海賊旗をかたどった限定リベットがアクセントになっている。
また、チョッパーの顔をアッパーの全面にあしらった「チョッパー クラシック クロッグ」や、サウザンド・サニー号の船体をイメージした「ワンピース サウザンド・サニー号 クラシック クロッグ」も登場。
ルフィとチョッパーのクロッグはキッズサイズも用意されていて、親子で作品の世界観を足元から楽しむことができる。
さらに、限定の「ジビッツ チャーム」も販売。単品で購入可能な麦わらの一味のチャームに加え、2種のチャームセットも展開される。自分好みのカスタマイズで、コラボクロッグをさらにアレンジしてみては？
