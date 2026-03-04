伊豆市の地域サークルとの交流が縁で実現

静岡県東伊豆町に1人乗りの小型電気自動車が寄贈され、3月4日に式典が行われました。新たな複合施設の業務をサポートする役割を担います。

【写真を見る】東伊豆町に寄贈された1人乗り小型電気自動車の「コムス」

寄贈されたのは、1人乗り小型電気自動車の「コムス」です。最高時速は60キロで、フル充電で50キロ以上の走行が可能です。

静岡県伊豆市の地域サークル「原動機研究部」が東伊豆町の住民たちとツーリングを行うなどして交流を深めた縁で、中古車を再利用する形で実現しました。

＜原動機研究部 大槻ひびき顧問＞

「（東伊豆町は）坂道が多い地域と聞いています。コムスは小回りも利きますし、1人乗り用ですので、狭い道も進めるんですね。そういった移動手段に使っていただきたいです」

新施設「よりみち135」のプレオープンに合わせ活用

会場となった「よりみち135（いちさんご）」は、子どもの遊び場やカフェなどが併設された複合施設です。

3月20日にプレオープンを控え、4月の本格稼働に合わせて寄贈された車も業務に活用される予定です。