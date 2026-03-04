世界平和統一家庭連合（＝旧統一教会）について東京高裁は4日、教団の解散を命じる決定をしました。これを受けて、教団の財産を清算する手続きが始まります。日本テレビ社会部・司法担当の宇野佑一記者が解説します。

■清算手続き 今後の流れは？

──解散命令を受けて、教団は今後どうなっていくのでしょうか？

まず、今後の手続きの流れを説明します。

教団側は最高裁に不服を申し立てる方針を明らかにしていますが、最高裁の判断を待たずに解散命令の効力は生じるため、教団の財産を清算する手続きが始まります。

清算手続きは、裁判所が選んだ清算人が教団の預金や不動産といった財産を調査・管理した上で、その財産を被害者の救済などにあてていくものです。

これにより、東京・渋谷区にある教団の本部や全国にある約280の教会も、今後処分されることになります。

被害を訴える人は清算人に自身の被害を届け出て、それが認められれば教団の財産から賠償を受けることになります。

──被害者の救済は、確実に進んでいくのでしょうか？

被害者側の弁護団は、教団が献金記録といった被害を裏付ける証拠を出さない可能性を懸念していて、被害者救済がどこまで順調に進むのかは不透明と言わざるを得ません。

ただ、被害を訴える人は、まず名乗り出て声をあげることが必要です。

■被害者救済…教団の財産足りるのか？

──今後、多くの方が被害を訴えることで、教団の財産が足りなくなることはないのでしょうか？

現時点でその可能性は低いと思います。東京高裁の決定文によると、昨年度の教団の総資産は1040億円とされています。

一方で、これまでに元信者らによる集団調停で、弁護団が教団側に賠償を求めた金額は合わせておよそ86億円にとどまるため、今後名乗り出る潜在的な被害者の分を合わせても、教団の財産を使い果たしてしまう可能性は低そうです。

ただ、課題もあります。

清算手続き後に財産が余った場合、その財産をどうするか、宗教法人法は、解散した法人の内部の規則で決めることができると定めています。

旧統一教会はどう決めているかというと、財産の移転先として2009年に、北海道帯広市にある「天地正教」という宗教法人を指定しています。

この天地正教は、過去の民事裁判の判決で旧統一教会の指揮命令下にあると認定されたこともあります。

全国統一教会被害対策弁護団の阿部克臣弁護士は、天地正教について「旧統一教会の傘下にある」とした上で、「余った財産が引き継がれれば、天地正教という別の宗教法人で引き続き同じような活動をしていくことが可能になる。法人格を失わせるという解散命令制度が骨抜きになる」と課題を指摘しています。

一方で、旧統一教会は天地正教との関係について「交流があり友好団体という位置づけだが、別の宗教法人で傘下組織ではない」と説明しています。

■清算手続き「10年以上かかる」見方も

──清算手続きが終わるのに、どれくらいの期間がかかると想定されますか？

例えば、オウム真理教に解散命令が出た時は、被害者に賠償する額が教団の財産を上回ったため、「破産手続き」に移行しました。

この破産手続きも、清算手続きと同じように教団の財産を処分し、被害者の救済などにあてるものですが、終わるまでに13年かかりました。

オウム真理教は、宗教法人格を取得してから7年もたたないうちに解散となった一方、旧統一教会は宗教法人として60年以上の歴史がある分、潜在的な被害者の数も多いことが予想され、「10年以上かかる」という見方もあります。

──現状、信者の人たちがいる中で、今後、宗教活動はどうなっていくのでしょうか？

解散命令は、あくまで宗教法人格をはく奪する制度です。宗教法人格を失うことで教団は宗教活動で得た収入への法人税など税制上の優遇を受けられなくなりますが、宗教団体として、信仰や布教などの宗教活動を制限されることはありません。

つまり、今後も教団の信者が高額献金をさせたり霊感商法をしたりする可能性はあるため、違法な活動をしないか、教団の動向を注視していく必要があります。

（3月4日放送『news every.』より）