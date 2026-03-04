ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 3月はライオンのようにやってきて…天気のことわざと共に5日や週末の… 3月はライオンのようにやってきて…天気のことわざと共に5日や週末の天気を気象予報士が解説 3月はライオンのようにやってきて…天気のことわざと共に5日や週末の天気を気象予報士が解説 2026年3月4日 19時29分 新潟ニュースNST リンクをコピーする みんなの感想は？ 3月4日の新潟県内は各地で雨が降ったり止んだりの天気となりました。5日の天気や今週末の天気について石黒気象予報士の解説です。春の天気のことわざと共に解説しています。※詳しくは動画をご覧ください。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ■過去最大級の飛散量で“花粉症”デビュー！？インフルと同時発症で重症化懸念も…“早めの対処”重要に「薬と症状のピーク合わせて」 ■“10年に一度レベル”…見出しの記事に気象予報士が危機感「注意喚起はいいが、やみくもに不安を煽っている…」 “10年に一度”の定義は？ スキー場で“全層雪崩”か…長さ600mに及ぶ大規模雪崩で親子含む4人ケガ 専門家が注意呼びかけ「条件揃っている場所には近づかない」 関連情報（BiZ PAGE＋） 大阪, 静岡, リペア工事, 明大前, 金属加工, 横浜, 明治大学, 京王線, 世田谷区, 在宅医療