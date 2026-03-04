熊本地震の後、復興を願って益城町に設置されたマンガ「ワンピース」のキャラクター、サンジの像。そのサンジの誕生日祝うセレモニーが開かれました。参加したのは熊本地震が発生した年に生まれた小学生です。



益城町で行われたマンガ「ワンピース」のキャラクター、サンジの誕生日を祝うセレモニー。サンジの銅像は、熊本地震からの復興を願って2019年に設置されました。3月2日のサンジの誕生日は、町にとっても、熊本地震について考える大切な日となっています。



セレモニーに参加したのは広安西小学校の3年生約120人。多くの児童は熊本地震が発生した2016年に生まれました。



■児童

「（熊本地震発生後は）お風呂とか電気製のものとか充電ができなくて大変だったと聞いた。熊本地震は怖いんだなって。またなるのかなって感じで怖くなった」

「熊本地震で被害を受けたところをいち早く直して、また地震前の益城町に戻ってほしい」



セレモニーの前には益城町に空港があることから紙飛行機づくり教室が行われました。

子どもたちは、サンジへのお祝いと復興への願いを込めて、紙飛行機を力いっぱい飛ばしました。

