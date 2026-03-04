お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が２日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、妻の藤本美貴ファンから届いた「攻撃的なメッセージ」を紹介した。

庄司は、インスタグラムで妻・ミキティの写真をアップするとき「＃俺のオンナ」というタグをつけているが、「自分で言うのもなんですけど、評価を頂いてまして。皆さんからいいねを。ミキティさんの写真を載せると、ミキティさんのファンも見てくれて、いいねもコメントも多い」とまずはファンに感謝。

「夫婦なんで、いろんなミキティさんの美しいところをお届けしたい」とも考えているといい「照れ隠しで『＃俺のオンナ』って、大げさにつけさせてもらって」などと語った。

だが「ちょっと前に、インスタグラムに投稿したときに、ＤＭで攻撃的なメッセージをいただきました」と報告。「その方のアカウントを見ると、投稿もゼロだし、フォロワーもゼロ。文句を言うためにわざわざアカウントを作ったんだろうなと分かる感じ」とも言い「インスタのことをＹｏｕＴｕｂｅで話すのもどうかと思うが、ちょっとね、この場を借りて読ませていただきます」と届いたメッセージを読み上げた。

「俺のオンナシリーズ いい旦那ぶってんの？ミキティファンが１００％お前を良く思っていると思うなよ。ミキティファンの気持ち分かって投稿せえよ」というもの。庄司は「楽しんでもらってるかなと思いながら、インスタグラムを投稿してたんですけど、こういうメッセージ、まだいただくんですよ」とうんざり表情。そしてこのメッセージをもとにＡＩで作ったラップを披露していた。