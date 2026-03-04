お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で３児の母、元モーニング娘。の藤本美貴と、お笑いタレントで３児の母・横澤夏子がＭＣをつとめる３日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）に、元バレーボール女子日本代表の栗原恵さんが出演。１歳の長男について語った。

「１歳児ママの会ＳＰ」がテーマで、栗原のほか、同じく１歳の子どもを持つ、岡副麻希アナウンサー、元ＡＫＢ４８で女優の北原里英が登場。１歳児の“あるある”や悩み相談で話を弾ませた。

２４年１２月生まれで１歳になった長男について、一緒に公園に行くと「もう走り出す感じで、うわ〜っと動くので外に連れて行くんですけど、靴を履くと嫌がるんですよ。靴を脱がせて靴下で遊ばせると喜ぶので、帰ると靴下が真っ黒」と栗原さん。

また、１歳になった変化について「８５センチ」のワードを挙げ「息子の身長なんですけど、（１歳１か月で）身長が８５センチで体重が１３・５キロあるんです」と話すと、共演者からは一斉に「え〜。大きい！」と驚きの声があがった。

テロップでは１歳０〜５か月の男子の平均が身長７６・２センチ、体重９・６１キロと表示された。

「６か月健診で病院に行った時に、『あちらですよ』って言われたんですね。あちら？って思ったら１歳半健診で…。『うちの子６か月なんです』って言ったら、『えっ！？』って言われて」と明かした。

生まれた時は３２２０グラムと平均より少し大きいくらいだったが、その後に急成長したという。身長１８８センチの栗原の股下をくぐる遊びをしていると「最近、ちょっと当たりだして」と成長を感じる場面を語った。

栗原さんは２００３年のＷ杯で全日本女子のヤングエースとして活躍し、「プリンセス・メグ」として親しまれた。１９年に現役を引退、２４年９月に写真家でモデルの大越光貴さんとの結婚と第１子妊娠を発表。同年１２月に出産を公表した。