東京六大学リーグ・東大の現役選手でありながら、昨年１１月に司法試験に合格したスタンリー翔唯（かい）内野手（２年＝早実）が、ＤＨ（指名打者）で今春リーグ戦デビューを果たす可能性が４日、浮上した。

春秋の新人戦ではヒットを放っているものの、リーグ戦出場はなし。それでも、東京・文京区内の東大球場で取材に応じた大久保裕監督（６７）は、「彼が打つことがアピールポイント。ＤＨ（でのリーグ戦出場）は十分に可能性があると思います。体が出来上がってきて、力強い振りになってきた。あとは本当にリーグ戦クラスの投手をちゃんと見極めて打ちきれるか」と明かした。この日、スタンリーは同球場で行われた桐蔭横浜大とのオープン戦に「３番・ＤＨ」で出場。３打席立って１四球、２三振だった。

スタンリーは異色の経歴を持つバットマン。小１から野球に熱中し、早実で甲子園に出ることを夢見て、早実中等部を受験して合格。英検１級も取得した。早実ではベンチ入りならず、２年からは学生コーチに転身し、学年１位の頭脳で早大政経学部に進学。司法試験の勉強に取り組み、予備試験に合格したが「野球をやり切りたい。東大野球部が一番活躍できる」と東大受験へシフト。２４年春に東大文３に合格して野球部に入部し、昨年１１月には現役選手では前代未聞となる司法試験に合格した。