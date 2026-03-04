広島カープ小園海斗選手の妻・渡辺リサ、ミニスカサッカーユニフォーム姿公開「可愛すぎて優勝」「スタイル良すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/04】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する“2児の母”渡辺リサが3月3日、自身のInstagramを更新。サッカーユニフォーム姿を披露した。
【写真】カープ小園選手の24歳美人妻「スタイル良すぎる」ミニスカサッカーユニフォーム姿
渡辺は「スポーツ観戦好きな共通点助かる」とつづり、友人と共にスタジアムを訪れた様子を投稿。紫色のサッカーユニフォームに白のミニスカートを合わせ、首には応援タオルを巻いたスポーティーなコーディネートを披露した。白い美しい脚がのぞくスタイルとなっている。
この投稿に、ファンからは「脚が美しすぎる」「ユニフォーム姿も似合ってる」「スタイル良すぎる」「可愛すぎて優勝」「これは惚れるやつ」といった反響が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
