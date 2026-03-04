3児の母・近藤千尋、ひな祭りに“せめてもの手巻き寿司パーティー”「具材がたくさんあって楽しそう」「忙しい中すごすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/04】モデルの近藤千尋が3月3日、自身のInstagramを更新。ひな祭りの手巻き寿司パーティーを公開した。
近藤は「今年はお雛人形を出せなかったから（気付いたら当日だった。笑）せめてもの手巻き寿司パーティー」とコメント。大皿に盛りつけられたサーモンやマグロ、エビなどの刺身やいくら、卵焼き、カニカマなどのたくさんの手巻き寿司の具、ひな祭りケーキや桜餅などがずらりと並んだ食卓を公開した。
また、同日自身のInstagramストーリーズで娘たちが作っている様子を公開していた“お雛様風”いなり寿司も食卓に乗せられており、「子供達が一生懸命お稲荷さん作ってて可愛かった」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗な食卓」「忙しい中すごすぎる」「いなり寿司可愛い」「豪華なごちそう」「具材がたくさんあって楽しそう」などと反響が寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
