AKB48新センター・伊藤百花「絵本の中に入ったよ」雰囲気一変スタイリングに絶賛の声「お姫様」「別人みたい」
【モデルプレス＝2026/03/04】AKB48の伊藤百花が3月3日、自身のInstagramを更新。雰囲気を変えたドレスのスタイリングを披露した。
【写真】可愛すぎる22歳AKB新センター「別人みたい」雰囲気一変スタイリング
伊藤は「絵本の中に入ったよ」とコメント。頭に床に垂れるほどの大きな赤いリボンをつけ、ケーキなどのスイーツのイラストがたくさん貼りつけられたシルバーのふんわりとしたドレスのスタイリングでフォークとナイフを持って床に座っているショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「いつもと雰囲気が違って可愛い」「メルヘン」「お姫様」「世界観が可愛すぎる」「芸術作品」「別人みたい」などと反響が寄せられている。
伊藤は2024年、AKB48の19期生として加入。2025年12月7日に日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」夜の最終公演で、最新67thシングル「名残り桜」のセンターに選ばれた。（modelpress編集部）
◆伊藤百花、雰囲気変えたスタイリング公開
◆伊藤百花の投稿に反響
