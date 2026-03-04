“イチゴ農園に打撃”苦渋の決断も

上昇している原油価格。イチゴ農園では燃料を使ってハウス内を暖めていて燃料費の高騰に農家からは懸念の声があがっています。

真っ赤に実ったイチゴ。たくさんのイチゴ狩りを楽しむ客が訪れる日置市の片平観光農園です。

猛暑の影響で例年12月から始まる収穫が今シーズンは2か月遅れました。ようやく収穫を迎えた今、新たな悩みを抱えています。

緊迫する中東情勢…上がる原油価格

（片平観光農園 片平清美さん）「ニュースで見ている。どうしようもない、世界の話だから」

不安視しているのは、緊迫する中東情勢。日本でも原油価格が上がっていることから、農園では、苦渋の決断をしました。

（片平観光農園 片平清美さん）「これ、灯油を使う」

ハウス内の二酸化炭素濃度を上げる機械です。二酸化炭素が増えることでイチゴの成長が促されるということです。

（片平観光農園 片平清美さん）「きのう止めた、燃料費がかかるから。本来はつけたほうがいいが、大変、1機だけではないし」

ほかにも、暖房器具や土を温める機械などを使用しています。これらに使うのはすべて重油などの燃料。県内最大規模の農園でシーズン中にかかる燃料費は500万円ほど。今年は600万円近くかかるのではと懸念しています。

「燃料だけではない」ビニール資材も人件費も…

日置市まで車でイチゴ狩りに来ていた客も燃料価格の上昇を実感していました。

（鹿児島市から）「おいしい。ガソリンも上がってきてるが、頑張る」

（さつま町から）「来てみたいと思っていた」

Q.燃料高騰で遠出を控える？

「今後はちょっと…」

（片平観光農園 片平清美さん）「燃料だけではない、ビニール資材も元は油、人件費も上がっているし困っている。これ以上上がったらどうするかは考えていない。考えられない」

中東情勢の先行きに農家も頭を悩ませています。

