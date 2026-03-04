旧統一教会に解散を命じた東京地裁の決定をめぐり、東京高裁はきょう4日、教団側の不服申し立てを退け、改めて解散を命じました。鹿児島県内の教団関係者は「非常に残念」と胸の内を明かしました。

（記者）「協会の建物の中に清算人とみられる人が入っていきました」

旧統一教会をめぐっては、東京地裁が去年3月、解散命令を出しました。

教団側は、この決定を「国家による信教の自由への侵害」などとして即時抗告し、東京高裁で非公開の審理が行われていましたが、高裁はきょう4日、教団側の不服申し立てを退け、改めて解散を命じました。

この決定を聞いた鹿児島県内の教団関係者は・・・

「知らせを聞いて、非常に（信者の）皆さん、残念な思いを吐露していた」

県内にはおよそ700人の信者がいるということですが、今回の決定で信者や教会への風当たりが強まらないか懸念しています。

（教団関係者）「20件くらいアパート（の契約）を断られたり、そういった職員も実際にいますし、今でもすでにそういったことが起きているので、今後はそれ以上のことが起こってもおかしくはないのかなと思っている」

取材の直後、教会の建物に清算人と思われる弁護士4人が入っていきました。

教会によりますと、きょう4日、財産などを処分する清算手続きが始まったということです。

