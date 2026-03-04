ドル売り反応、NYTが「イランの情報機関員、戦争終結の条件協議を提案」と報じる＝ロンドン為替



ニューヨークタイムズが「イランの情報機関員、戦争終結の条件協議を提案」と報じている。イランが米国に接触したという。この報道を受けて、為替市場ではドル売り反応が広がっている。ドル円は157円台割れから一時156.86レベルまで下落。ユーロドルは1.1647レベル、ポンドドルは1.3399レベルまで本日の高値を更新した。NY原油先物は７６ドル台から７５ドル台へと反落。



USD/JPY 157.03 EUR/USD 1.1636 GBP/USD 1.3385

