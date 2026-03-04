欧州株 上げ幅拡大、米株先はプラスに転じる
東京時間19:25現在
英ＦＴＳＥ100 10541.08（+56.95 +0.53%）
独ＤＡＸ 24094.86（+304.21 +1.23%）
仏ＣＡＣ40 8187.32（+83.48 +0.99%）
スイスＳＭＩ 13578.08（+173.15 +1.25%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:25現在
ダウ平均先物MAR 26月限 48658.00（+98.00 +0.20%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6845.50（+20.75 +0.30%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24849.75（+94.00 +0.38%）
