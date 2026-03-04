欧州株　上げ幅拡大、米株先はプラスに転じる
東京時間19:25現在
英ＦＴＳＥ100　 10541.08（+56.95　+0.53%）
独ＤＡＸ　　24094.86（+304.21　+1.23%）
仏ＣＡＣ40　 8187.32（+83.48　+0.99%）
スイスＳＭＩ　 13578.08（+173.15　+1.25%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:25現在
ダウ平均先物MAR 26月限　48658.00（+98.00　+0.20%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6845.50（+20.75　+0.30%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24849.75（+94.00　+0.38%）