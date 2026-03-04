遊びクリエイター『あんの遊びチャンネル』をご紹介します。

遊びクリエイター『あんの遊びチャンネル』

『ハロウィンモチーフで楽しむポーチ🥰 #shorts #シル活 #ハロウィン #100均 #100均diy』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします。

あんの遊びチャンネルさん：「主に『子どもと楽しめること』を発信しています。100均の材料で作れる手作りおもちゃや、市販のおもちゃの紹介、また子どもと一緒に楽しめる場所や食べ物なども紹介しています」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

あんの遊びチャンネルさん：「もともとはInstagramから始めたんです。普段子どものために作っているものをママ友から『これどうやって作ったの？』と聞かれることが多くありました。写真をアップし始めて半年くらい経った頃にショート動画が流行りだしたので、『動画の方が分かりやすく伝わるかな』と思ってYouTubeにも投稿するようになりました」

――おすすめの動画は何ですか？

あんの遊びチャンネルさん：「去年の10月頃にバズった『中が見えるポーチ』の動画です。100均のポーチの一部を切り抜いて、軟質のクリアカードケースを内側から貼るというものです。シルバニアファミリーの赤ちゃんなど、小さなお人形を入れて持ち歩けると好評でした。

『誰が作っても綺麗に仕上がる手順』を工夫しました。裏から透明ケースを貼ることで、切り口が見えなくなります。さらに周りにフェルトを貼ることで、加工した境目を目立たなくしています」

――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

あんの遊びチャンネルさん：「私のチャンネルでは、100均の材料や身近な廃材を使って、簡単に『映える』もの、誰かにプレゼントしたくなるようなものを作っています。手作りのハードルをできるだけ下げて発信していますので、ぜひ皆さんも手作りの楽しさを一緒に味わっていただけたら嬉しいです」

推し活やプレゼントなどに手作りのアイテムはいかがでしょうか？ この機会にぜひあんの遊びチャンネルさんの動画をご覧ください！

YouTubeチャンネル『あんの遊びチャンネル』

https://www.youtube.com/@anasobi

