¡¡ÆüËÜ¤ÎWBC2Ï¢ÇÆ¤Î¸°¤Ïµß±ç¿Ø¤¬°®¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Âç²ñÁ°¤ËÊ¿ÎÉ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢ÀÐ°æ¡Êºå¿À¡Ë¡¢¾¾°æ¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤ÈÍÞ¤¨¸õÊä¤¬Éé½ý¤Î¤¿¤áÁê¼¡¤¤¤Ç¼Âà¤·¤¿¡£¼óÇ¾¿Ø¤Ï³«ËëÁ°¤Î¼ÂÀï¤ÇÅ¬À¤ò¸«¶Ë¤á¡¢ºÆÊÔ¤òµÞ¤¤¤À¡£
¡¡¶¯²½»î¹ç¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ·Á¤¬¾¯¤·¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¸½¾õ¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ï²÷Â®µå¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ëÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¤À¤í¤¦¡£¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï¾¾ËÜÍµ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ÈÆ£Ê¿¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤Ç¡¢3¿Í¤Î±¦Åê¼ê¤¬½ªÈ×¤Î·ÑÅê¤òÃ´¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÂçÀª¤Ï2022Ç¯¤Ë37¥»¡¼¥Ö¡¢24Ç¯¤Ë29¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤Î½à·è¾¡¡¢¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¶å²ó¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º¡¢·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢·è¾¡¤ÎÊÆ¹ñÀï¤Ç¤âÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¡ÖËÍ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«Éé¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¡¡¾¾ËÜÍµ¤Ïºòµ¨¡¢½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤ò¼õ¾Þ¡£Ê¿ÎÉ¤ÎÂåÌò¤Ç¾·½¸¤µ¤ì¤¿Æ£Ê¿¤Ï¡¢24Ç¯¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ç6»î¹ç¤òÌµ¼ºÅÀ¤È¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¹¥·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤ÎWBC·è¾¡¤Ï¾®¹ï¤ß¤Ê·ÑÅê¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Âç²ñ¤Î½ªÈ×¤ÏÁíÎÏÀï¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤¹¡£1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¡£