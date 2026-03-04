スタジオには気象予報士の平島さんです。春になったばかりですが、きょうは夏の話題ですね。



近年、厳しい暑さが続く中、気象庁は最高気温が40度以上の日に新しい名称をつけようと、全国で公募を行っています。



去年、群馬県伊勢崎市で国内の最高気温を更新する41.8度を観測するなど、40度を超える暑さがここ数年は珍しくなくなっています。



富山でも年々、暑さが厳しくなっていますよね。





去年8月4日には、富山市で39.8度と、観測史上最高を更新しました。さらに去年、富山市で30度以上の「真夏日」は85日、35度以上の「猛暑日」は29日と、いずれも観測史上2番目に多くなりました。わたしたちが子どもの頃は、「猛暑日」という言葉はなかったですよね。そうなんです。「猛暑日」という言葉ができたのは2007年です。現在は最高気温が25度以上の日を「夏日」、30度以上の日を「真夏日」、35度以上を「猛暑日」としていますが、40度を超えた場合の名称はないですね。はい、そこで気象庁は、40度以上の日の名称を決める公募を始めています。候補はこちらの13案です。辞典や専門家の意見を参考に選ばれています。武道さんだったら、どれを選びますか？「炎暑日」、「酷暑日」、「熱暑日」など、いろいろありますが、私だったら「炎暑日」でしょうか。街の人にも聞いてみました。高校生「激暑日です。激アツとか言うじゃないですか。だから激暑日で」40代男性「40度超えると猛烈に暑くて、外で過ごせないんで猛烈かなと思って烈暑日です」30代女性「大暑日がいいかなと思います。暑いのが大きいで、直観的にわかりやすいかなと思いましたね」30代女性「猛暑日を超えているということで、超猛暑日でいいんじゃないですか」男子高校生「酷暑日じゃないですか。過酷とかそういう感じがするんで」男子高校生「炎暑日。漢字的に暑そうだから」13案以外でも、自由に考えて応募することもできます。気象庁のホームページで、今月29日まで受け付けています。それをもとに、今年5月までには名称を決めて、この夏から使う予定です。「きょうは〇〇日だから、外出は控えようかな」と、自然に思えるような名称になるといいですね。皆さんも、ぜひ考えてみてください。