国民民主党は、2月に行われた衆議院選挙の総括を総務会でとりまとめました。

総括では、公示前からほぼ横ばいの28議席の獲得となった結果については、「『なんとか踏みとどまった』というのが実態。多くの候補者が日常活動・選挙運動も街宣＋SNSに終始してきたが、支持拡大の限界が露呈した」と選挙戦を評価しました。

また、「高市総理による急な解散の影響で、新人候補の擁立が直前に集中、急造感は否めなかった。加えて組織の脆弱性から、地上戦を展開できず、空中戦に終始した」と指摘しました。

これらを受けた今後の取り組みとしては、2027年春の統一地方選について、「中間選挙も含め全国で倍増の700人の当選を目指す」としています。

また、衆院選における小選挙区と比例代表の重複立候補について、今後現職の公認内定作業の中でも、比例復活は原則2回までとのルールを設ける考えを示しました。

玉木代表は、今回の選挙について「党の実力が、良い意味でも悪い意味でも出た。これが今の我々の実力。改めて、党の実力をつけていくために、自力をつける、自治体選挙で議員を増やす、小選挙区で勝てる国会議員を増やすという、王道に沿って、党を運営していきたい」と振り返りました。

今回とりまとめた総括の内容は、来月行われる党大会で発表される来年度の党の活動方針にも盛り込むとしています。