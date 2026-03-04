ANA¹ñÆâÀþ¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡Ú³«ºÅÃæ¡Û ±©ÅÄ¡Á»¥ËÚŽ¥²Æì¤Î±ýÉü¤¬2Ëü±ßÂæ¤«¤é¡¢5/19¤«¤é¹ñÆâÀþ±¿ÄÂºþ¿·¤Ç¼ê²ÙÊªÌµÎÁ¡õ¥Þ¥¤¥ë¤âÃù¤Þ¤ë
ANA¤Î¹ñÆâÀþ¤¬¡¢¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤è¤ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ªANA¤Ï2026Ç¯3·î3Æü¤è¤ê¡¢¹ñÆâÀþ±¿ÄÂ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤òµÇ°¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¡Ö¹ñÆâÀþ¹Ò¶õ·ô¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢5·î19ÆüÅë¾èÊ¬¤«¤é½é¤á¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤ë¡Ö¥»¡¼¥ë¡×±¿ÄÂ¤Ç¤¹¡£±¿ÄÂÂÎ·Ï¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¹Ò¶õ·ôÂå¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢ÍÂÆþ¼ê²ÙÊª¤¬1¸Ä¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯½ÀÆð¤ÊÀ©ÅÙ¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅë¾è´ü´Ö¤Ï5·î19Æü¡Á8·î7Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½é²Æ¤«¤é²ÆµÙ¤ßÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¢¾Ê¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò¤ªÆÀ¤Ë¼êÇÛ¤¹¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿·±¿ÄÂ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¼çÍ×Ï©Àþ¤Î²Á³Ê¡¢¥»¡¼¥ë¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
5·î19ÆüÅë¾èÊ¬¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¿·¤·¤¤¹ñÆâÀþ¡Ö¥»¡¼¥ë¡×±¿ÄÂ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
º£²ó¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤«¤é¡¢2026Ç¯5·î19Æü°Ê¹ß¤ËÅë¾è¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿·±¿ÄÂ¡Ö¥»¡¼¥ë¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Áá³ä±¿ÄÂ¡ÖANA SUPER VALUE¡×¤Ê¤É¤«¤é±¿ÄÂÂÎ·Ï¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤Î¥»¡¼¥ë±¿ÄÂ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¤Ä¤Î´ò¤·¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ÍÂÆþ¼ê²ÙÊª¤¬1¸Ä¤Þ¤ÇÌµÎÁ
¹Ò¶õ·ôÂå¤Ï¤ªÆÀ¤Ê¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢23kg¤Þ¤Ç¤ÎÍÂÆþ¼ê²ÙÊª¤¬1¸Ä¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ªÅÚ»º¤äÃåÂØ¤¨¤Ç²ÙÊª¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÎ¹¹Ô¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
2. ¥Þ¥¤¥ë¤¬¤·¤Ã¤«¤êÃù¤Þ¤ë
¥»¡¼¥ë±¿ÄÂ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶è´Ö´ðËÜ¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¤Î50%¤ÎÀÑ»»¥Þ¥¤¥ë¤¬Ãù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¤ªÆÀ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¥Þ¥¤¥ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
3. »öÁ°ºÂÀÊ»ØÄê¤¬²ÄÇ½
Åë¾èÁ°¤Î»öÁ°ºÂÀÊ»ØÄê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁëÂ¦¤äÄÌÏ©Â¦¤Ê¤É¡¢¹¥¤ß¤ÎºÂÀÊ¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±¿ÄÂ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡ÖÎ¹¤Î½ÀÆðÀ¡×¤ÈÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
º£²ó¤Î±¿ÄÂ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÃÍ°ú¤¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¥ã¥ê¥¢¡ÊFSC¡Ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍøÊØÀ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼ê·Ú¤ÊÎ¹¹Ô¤ÎÁªÂò»è¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢Î¹¹Ô¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¡Ö¹Ò¶õ·ôÂå¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¡¢¤½¤ÎÊ¬¤òÎ¹Àè¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¿©»ö¤Ê¤É¤ÎìÔÂô¤Ë²ó¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ANA¤Î¿·±¿ÄÂ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ê²ÙÊªÌµÎÁ¤Ê¤É¤Î´ðËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òºï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Äã²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Èó¾ï¤ËÀïÎ¬Åª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢5·î19Æü°Ê¹ß¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥é¥¹¡×¤È¡ÖÉáÄÌÀÊ¡×¤Î¸Æ¾Î¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥é¥¹¡Ë¡×¤È¡Ö¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¡×¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ëÅÀ¤âÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¹ñºÝÀþ¤È¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¾Î¤ÎÅý°ì²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¤è¤ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ê¥¯¥é¥¹Ê¬¤±¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯²áÅÏ´ü¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼çÍ×Ï©Àþ¤Î±ýÉü±¿ÄÂ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª±©ÅÄ¢Î°ËÃ°¤Ï16,720±ß¤«¤é
º£²ó¤Î¥»¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢±ýÉü¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê±¿ÄÂ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨±ýÏ©¤ÎÅþÃåÃÏ¤ÈÉüÏ©¤Î½ÐÈ¯ÃÏ¤¬°Û¤Ê¤ëÎ¹Äø¤â±ýÉü¤È¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
¼ç¤Ê¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹ÂÐ¾ÝÏ©Àþ¤Î±ýÉü±¿ÄÂ¤ÎÌÜ°Â¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¡Ê±©ÅÄ¡Ë¢Î»¥ËÚ¡Ê¿·ÀéºÐ¡Ë¡§20,020±ß¡Á
Åìµþ¡Ê±©ÅÄ¡Ë¢ÎÂçºå¡Ê°ËÃ°¡Ë¡§16,720±ß¡Á
Åìµþ¡Ê±©ÅÄ¡Ë¢ÎÊ¡²¬¡§20,460±ß¡Á
Åìµþ¡Ê±©ÅÄ¡Ë¢Î²Æì¡ÊÆáÇÆ¡Ë¡§20,460±ß¡Á
Åìµþ¡Ê±©ÅÄ¡Ë¢ÎÈ¡´Û¡§19,470±ß¡Á
Åìµþ¡Ê±©ÅÄ¡Ë¢Î¾¾»³¡§18,810±ß¡Á
Åìµþ¡Ê±©ÅÄ¡Ë¢Î¼¯»ùÅç¡§19,030±ß¡Á
Ì¾¸Å²°¡ÊÃæÉô¡Ë¢Î²Æì¡ÊÆáÇÆ¡Ë¡§20,020±ß¡Á
Ê¡²¬¢Í²Æì¡ÊÆáÇÆ¡Ë¡§17,930±ß¡Á
²Æì¡ÊÆáÇÆ¡Ë¢ÎÀÐ³À¡§10,010±ß¡Á
±©ÅÄÈ¯Ãå¤Î´´Àþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì¾¸Å²°¤äÊ¡²¬È¯Ãå¤Î²ÆìÏ©Àþ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²Æì¸©Æâ¤ÎÎ¥ÅçÏ©Àþ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Ï2Æü´Ö¸ÂÄê¡ª¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë³µÍ×¤ÈÃí°ÕÅÀ
¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤ÈÅë¾è´ü´Ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÎÇä´ü´Ö¤ÈÅë¾è´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹ ¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë³µÍ×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î3Æü(²Ð)0:00¡Á3·î9Æü(·î)23:59
Åë¾è´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î19Æü(²Ð)¡Á8·î7Æü(¶â)
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥é¥¹¡Ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë³µÍ×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î3Æü(²Ð)0:00¡Á3·î4Æü(¿å)23:59
Åë¾è´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î19Æü(²Ð)¡Á6·î30Æü(²Ð)
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Î¥»¡¼¥ë¤Ï3·î3Æü¡¦3·î4Æü¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤ÈÈó¾ï¤ËÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤äANA LOUNGE¤ÎÍøÍÑ¡¢¤½¤·¤ÆÍÂÆþ¼ê²ÙÊª¤¬2¸Ä¡Ê1¸Ä¤¢¤¿¤ê32kg¡Ë¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¶õ¤ÎÎ¹¤ò¤ªÆÀ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢Áá¤á¤ÎÍ½Ìó¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥»¡¼¥ë±¿ÄÂ¤ÏANA¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Ìó¤ÎÊÑ¹¹¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»ÙÊ§¤¤´ü¸Â¤ÏÍ½ÌóÆüÅöÆü¤Î23:59¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î³ÎÇ§¤òËº¤ì¤º¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Û¥Æ¥ëÍ½Ìó¤ä¡Ö¤½¤é¤È¤Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ä¥Û¥Æ¥ë¤â¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëÆ±»þ³«ºÅ
¹ñÆâÀþ¹Ò¶õ·ô¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ANA¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¤Ç¤Ï¡Ö¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×¤ä¡¢ºÇÂç355Æü¸å¤Î½ÉÇñ¤Þ¤ÇÍ½Ìó²ÄÇ½¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥×¥é¥ó¤Î¥»¡¼¥ë¤â3·î10Æü¤Þ¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õ·ô¤È°ì½ï¤Ë½ÉÇñ¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯¥Þ¥¤¥ë¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñºÝÀþ¹Ò¶õ·ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤ä³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤é¤È¤Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¶õ¤ÎÎ¹¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯
¤µ¤é¤Ë¡¢ANA¤ÎÁ´¹ñÆâÀþ¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤é¤È¤Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëµ¡Æâ°ÂÁ´¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÊü±Ç¤ä¡¢Åë¾è¼Ô¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤±¿ÄÂ¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ANA¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î½é²Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ðºî¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
5·î¤«¤é¤Î¿·¤·¤¤±¿ÄÂÂÎ·Ï¤Ë¤è¤ê¡¢¼ê·Ú¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ANA¤Î¹ñÆâÀþ¡£¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¢¤Î¾ì½ê¤ä¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¤´Î¹¹Ô¤Ë¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
