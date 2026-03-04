原作がシリーズ累計発行部数5600万部を突破し、この4月からはTVアニメシリーズ第4期の放送も決まっている大人気異世界ファンタジー『転生したらスライムだった件』。劇場版第2弾となる『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』に、日向坂46の小坂菜緒と藤嶌果歩が劇場版オリジナルキャラクターの声優として参加している。以前から作品の大ファンだったという小坂と、本作で『転スラ』にハマったという藤嶌。声優初挑戦となった今回の現場を通じて、彼女たちは何を感じ、どう成長したのか。アフレコ現場での知られざる苦労から、2026年を迎えた日向坂46の現在地まで、じっくりと話を聞いた

ーー今回、声優に初挑戦することが決まったとき、率直にどう感じましたか？

小坂菜緒（以下、小坂）：本当にありがたいという気持ちでした。私はもともと『転スラ』が大好きで、なんなら家族全員でファンだったので、夢のようで。お話をいただいたとき、メッセージの文章を3度見して間違っていないことを確認するくらい、本当に驚きました。

藤嶌果歩（以下、藤嶌）：私はグループ以外の演技のお仕事自体が初めてだったのですが、それが『転スラ』という大きな作品になるなんて夢にも思ってもいなくて、お話を聞いたときは本当にビックリしました。そこから小坂さんにおすすめいただいたこれまでのシリーズを拝見して、どんどんハマっていきました。『転スラ』の魅力を知る機会にもなったので、すごくありがたい経験でした。

ーーメンバーから何か反応はありましたか？

小坂：同期の金村（美玖）と松田（好花）は私がアニメ好きだと知っているので、すごく喜んでくれました。

藤嶌：四期生のみんなからは、私がちょっと外に出ようとすると「今日も『転スラ』のお仕事ですか……？」っていじられます（笑）。愛のあるいじりをもらえる、ワイワイした仲良しな同期です。

ーー今回、アフレコに臨むにあたって、事前に何か準備されたことがあれば教えてください。

小坂：ボイスレコーダーで自分の声を録音して、それを聞きながら軌道修正して……というのを何回も繰り返しました。歌っているときとは違う“話し声”の中での聞こえ方の違和感に慣れなきゃいけないなと思って。

藤嶌：私は「表情一つで声色も変わる」と教えていただいたことがあったので、鏡の前で表情を作りながら声を出す練習をしていました。本番のディレクションでも「もっと優しく」といった指示があった際、情景を思い浮かべながら表情を意識していたことが活かせたので、準備しておいてよかったです。

ーーお二人が今回演じられたのは、海底の国・カイエン国の巫女ユラを追手から守るために奮闘する侍女のミオとヨリです。それぞれのキャラクターをどう捉えましたか？

小坂：ミオは容姿から大人っぽい印象を受けたので、少し落ち着きのある、そして芯のある感じを意識しました。強すぎないけれど強く見える女性というイメージです。

藤嶌：ヨリはハキハキした女の子だと思ったんですけど、そのハキハキが“キャピキャピ”にならないように意識しました。自分自身がどうしてもアイドルらしい喋り方をしてしまいがちなので、そこは気をつけて。元気だけどお仕えする立場として、失礼に当たらない塩梅を目指しました。

ーー日向坂46の四期生全員で出演された『ゼンブ・オブ・トーキョー』のようにメンバーみんなでお芝居をしたり、小坂さんのように個人でドラマや映画にご出演される機会はよくあると思いますが、2人で同じ作品に出演する機会はなかなかないですよね。

小坂：たしかにそうですね！ この組み合わせも珍しいと思います（笑）。

ーー先輩・後輩の関係性ですよね。

藤嶌：私にとっては、先輩の小坂さんがいてくださるのが本当に心強かったです。それこそ最初にお話を聞いたときは、本当にどうしようかなと思っていたんですけど、菜緒さんと一緒だったおかげでここまで来ることができました。今日みたいな取材の場でも本当に頼りになりますし、アフレコ当日もすごく緊張している私に優しく声をかけてくださったり、いろいろと助けていただきました。本当にありがたかったです。

小坂：個人でお芝居のお仕事をさせていただいたことがあるとはいえ、私もアフレコの現場は初めてだったので、自分もすごく緊張してしまって（笑）。ただ、その緊張感を後輩には見せちゃいけないなという気持ちはあったので、藤嶌の緊張をほぐすために声をかけたり、2人で一緒に頑張ろうねと励まし合ったりは積極的にやっていました。でも、藤嶌が結構しっかりしているタイプなので、逆に私が助けられた部分もたくさんありましたね。

ーー小坂さんは映画やドラマなどお芝居の経験も豊富ですが、声だけのお芝居はやはり今までとは違いましたか？

小坂：全然違いました。お芝居だと顔の表情や体の動きで表現できるシーンもありますが、顔が映っていない状態で自分の声だけでお芝居するのは、ものすごく難しかったです。自分が思っているよりもオーバーにやらないと感情が声に出ないんだなと改めて感じました。例えば、相槌を打つのも、実写なら頷けばいいところを、アニメだと声に出さなきゃいけない。そこも難しかったですね。

ーー藤嶌さんはいかがですか？

藤嶌：私は「ハッ」というような一瞬の息遣いでの演技にも挑戦したのですが、些細な呼吸さえも演技の一つになってくるんだなと痛感しました。難しいけれどやりがいがあって、終わった後は「悔しかったな」と思うこともあって。それが「またいつか挑戦したい」という向上心に繋がりました。

ーーお互いの演技はどうでしたか？

小坂：さっき藤嶌が「キャピキャピにならないように意識した」と言っていましたが、実はアフレコ中に「いつもの藤嶌の声と違うな」と思っていたんです。いつもより芯があって、声のトーンも低めだったので、それを意識していたんだなって。

藤嶌：嬉しいです！ 小坂さんの声は、ヘッドホンを通して聞くとより“優しさ”を感じられるんです。このアニメに合った優しい小坂さんの声に、ぜひ注目してほしいです。

ーーこの作品をきっかけに、お二人の距離もより縮まったのではないでしょうか。

藤嶌：本当にその通りですし、こうやっていろいろ取材をしていただく中で、「意外と緊張されるタイプなんだ」とか、私の知らない菜緒さんをたくさん知れているので、とても貴重な機会をいただいているなと感じています。

小坂：こちらこそです（笑）。

ーーお二人の今回の経験は、日向坂46の活動にも良い影響が生まれそうですね。

小坂：そうなると嬉しいです。今の日向坂46は私たち二期生が一番上の立場になって、同期の松田も2月に卒業するので、二期生も私と金村の二人だけになります。これまでグループを築き上げてきた先輩方や同期たちが少なくなっていく分、“私たちが思う日向坂46”を後輩たちにしっかりと伝えていく作業を大切にしたいです。もっと大事なのは、みんなで笑い合って活動していくことだと思っているので、そこは先輩後輩関係なく、みんなで楽しんでいければなと思っています。

藤嶌：私は「藤嶌なら任せられる」と思ってもらえるような頼もしい存在になりたいです。今、期別で人数が一番多いのは四期生なので、私たちがしっかりしてグループを大きくしていきたい。しっかり者になれるように頑張ります！

