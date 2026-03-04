「もう見るのをやめる。まったく楽しめない」伝説的ファンタジスタが現代サッカーを痛烈批判
オランダ代表やミランで活躍したルート・フリット氏が現代サッカーについて率直な意見を口にした。フランス『レキップ』が伝えている。
フリット氏は現役時代に華麗なテクニックでファンを魅了し、1987年にバロンドールを受賞。プレミアリーグで監督を務めていた当時、「セクシーフットボール」という言葉を生み出したことでも知られる。
伝説的ファンタジスタはオランダのテレビ番組に出演し、「サッカーは本当にひどいものになった」と、現代の戦術偏重やセットプレーへの依存、そして創造性の欠如を嘆いた。
「私はサッカーを見るのをやめる。もうまったく楽しめないんだ。(1日の)アーセナル対チェルシーを見たが……なんともひどい試合だった」
「コーナーキックやスローインを奪おうとする選手たち、選手にタオルを渡すボールボーイたち。サッカーは本当にひどいものになってしまった。これが進むべき道でないことを願っている」
「誰もがピッチ上で役割を遂行し、すべてがコンピューターで制御されているかのようだ。ラミネ・ヤマルのように、ディフェンダーに果敢に挑む選手たちの復権を待ち望んでいる」
「プレーする喜びと楽しみが恋しい。ドリブルはどこへ行った? ガッツのある選手はどこへ行った? なぜ誰もが、ただパス、パス、そしてまたパスを繰り返すだけなんだ?」
勝利至上主義の先にあるもの--。フリット氏はサッカーの楽しさとは何かを改めて問い直した。
