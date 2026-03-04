2月の衆議院議員選挙で、三重3区から立候補し落選した岡田克也さんの選挙ポスターに「中国」と書かれた紙を貼るなどしたとして、男性が書類送検されました。

【写真を見る】三重3区で落選 岡田克也氏の衆議院選挙ポスターに｢中国｣と書かれた紙を貼った疑い 50代男性を書類送検 ｢公正な選挙の実施を損なう行為｣

公職選挙法違反の疑いで書類送検されたのは、三重県桑名市の50代の男性です。

警察によりますと、男性は2月の衆議院選挙の公示日だった1月27日と2月3日に、桑名市内に掲示された岡田克也さんの選挙ポスター13枚に「中国」と書かれた紙を貼ったり、スプレーで「中国のために」と落書きをした疑いが持たれています。

通りかかった市民から通報が…

警察は、男性の認否を明らかにしていません。

通りかかった市民からの通報で捜査が始まり、防犯カメラの映像などから男性が特定されました。

岡田克也さんの事務所は「公正な選挙の実施を損なう行為であり、今後同様の事件が起きないよう厳正な対処を求めます」とコメントしています。