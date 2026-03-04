野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」に出場する大谷翔平投手（ドジャース）は4日、都内での公式会見に出席。同僚の山本由伸投手とともに大会連覇への意気込みを語った。

■「どんな状況でも落ち着いて」

開幕を翌日に控えた大谷は、現在の心境を問われると「始まるな、と。明日練習ありますけど、最後までしっかりと調整して良い状態で臨みたいと思います」と返答。強化試合では安打が出なかったが「身体がまず状態が良く、怪我なくここまで来ているので十分満足しています」と充実感を漂わせた。

大会連覇に関しては「どのチームも素晴らしいと思いますし、スムーズに勝てる試合はなかなか少ないと思いますので、先制されることもあれば、2点、3点離されることも想定していかないといけない。どんな状況でもしっかりと落ち着いてプレーできれば、良い試合が多くできるんじゃないかなと思います」と語った。

チームの雰囲気については「合流するたびに、年々下の世代の子たちが増えていくので、歳をとったなと思うんですけど……若々しくて素晴らしいチームだなと感じています」と笑顔を見せた。

日本代表「侍ジャパン」は大会2日目、6日のチャイニーズ・タイペイ戦が初陣となる。