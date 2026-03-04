お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（53）の妻でモデル・蜂谷晏海（33）が4日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、産後ダイエットについて説明した。

蜂谷は「産後ダイエットについて質問たくさんありがとうございます!」と書き始め「出産退院後、3日で長男がインフルエンザに プラス私も舌の口内炎？が 潰瘍になり激痛でほぼ食事が取れず さらに搾乳してお乳も次男にあげていたので心労と栄養の受け渡し(?)で退院して1週間ほどでマイナス11キロになってました (絶対良い減り方ではない)」と報告した。

だが「妊娠中はプラス13キロほどで 妊娠前も長男を出産してから痩せきっておらず ベスト体重からプラス4キロからスタートだったので笑 もう少し体重落としていきたいと思い、 今も継続してダイエットしてます」と続けた。

また「と言っても授乳中で朝昼はモリモリ食べちゃってるし炭水化物もモリモリ食べてます!夜食べる量と時間を気にして、 野菜や魚も意識して取ってます あとは基本的にベジファーストでお野菜かスープを先に!本当は半身浴したりしたいけどなかなか時間取れないよね トレーニングも少しずつ始める予定なのでまた更新します!!!」とした。

2人の男児の母とあり「あとお腹いっぱいになると動けないから 基本的に腹7分目生活になったのはかなり大きいと思う 内容はしっかり食べてるけどお腹いっぱいまで食べることはほとんどなくなった お腹いっぱいでほろ酔いで寝てた日々が少し恋しい!笑」とし「今は2人目妊娠前より体重は落ちてますが、ぶよぶよ皮膚といらぬところについたお肉はまだまだ健在なので 栄養もたくさん取ってがんばるぞー！」としている。

蜂谷は2022年9月、8年の交際を経て井戸田と結婚。24年7月には長男、昨年12月に次男が誕生している。