3月3日、俳優でアーティストの三山凌輝が自身のInstagramのストーリーズを更新。新たな飲食店をオープンしたことを明かし、騒然となっている。

三山は、《本日オープン》と綴り、新宿にオープンした『親父の割烹、』という割烹料理屋のInstagramをメンションした。《是非本物と落ち着く世界をお楽しみ下さい》とメッセージを添えた。

「三山さんが、今回オープンした店は、『お茶と割烹 かむ』というお店をリニューアルしたもの。新たにオーナーとなった三山さんがプロデュースし、再スタートした形です。

公式のInstagramには、一品料理の写真が掲載されており、落ち着いた和の雰囲気が広がっています」（芸能ジャーナリスト）

2025年11月には、新会社「Star Of Wonder.」を設立した三山。翌12月には、吉祥寺にあんかけパスタ専門店『親父のあんかけパスタ、』をオープンしたばかり。かなりのスピード感で2店目をオープンしたことになり、仕事ぶりは順調に見える。

しかし、前出の芸能ジャーナリストは、1店目のパスタ店の雲行きが怪しいと指摘する。

「パスタ専門店がオープンした初日は、開店前から行列ができており、最大4時間待ちの大賑わいでした。しかし、翌日からは客足が遠のき始め、現在は空席が目立つ時間帯もあるようです」

店舗のGoogleの口コミは2.9と、周辺のパスタ店に比べても低い印象だ。味や価格帯についても客から厳しめのコメントが集まっており、《平日夜に行ったらガラガラ》などのコメントも。

「三山さん本人は、俳優、経営者としてはもちろんのこと、2月にはソロアーティストとしてデビューも発表。今回の2店目の発表も含めて、次から次へと勢いが止まりません。本人はやる気に満ちているように見えますが、中身は不安を拭えない状況であることも事実でしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

はたしてV字回復はできるのか。