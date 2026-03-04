◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル＝３着馬までに桜花賞の優先出走権）追い切り＝３月４日、栗東トレセン

迫力十分の加速だった。テイエムスティール（牝３歳、栗東・高橋一哉厩舎、父リアルスティール）は栗東・坂路でモンスエ（３歳未勝利）を４馬身半追走。パワフルに前脚を踏み込んで５４秒１―１２秒６で首差先着した。降雨の影響で力を要する馬場状態。その影響を全く感じさせない力強いフットワークを見せた。高橋一調教師は「先週、しっかりやっていますし、馬場も重かったので無理せず。時計も予定通りです」とうなずいた。

前走の紅梅Ｓは少頭数で前が残る展開だったが、外から上がり最速３３秒７の脚で３着まで追い上げた。末脚の切れはこのメンバーでも引けを取らない。流れひとつで上位争いが可能だ。

トレーナーは「しまいは確実にきてくれるし、新馬を勝った時と同じ舞台なのはいいですね。このクラスでどれくらいやれるか」と力を込める。抽選を突破し、自慢の決め手で重賞初挑戦Ｖをつかむ。（山本 理貴）