◆オープン戦 オリックス―広島（４日・京セラドーム大阪）

広島の開幕投手候補の左右両エースが、今季初の対外試合でそろって上々のスタートを切った。

先発した床田は、２回を無安打無失点に抑えた。初回１死から宗、２回は先頭・紅林に四球を与えた。制球に多少の乱れはあったものの、ヒットは許さなかった。

２番手で３回から登板した森下は、３回を１安打無失点だった。３回は」１死から２３年までチームメートの西川を四球で歩かせた。暴投も絡んで２死三塁のピンチを背負ったが、無失点。４回は３者凡退。５回は２死から麦谷に内野安打を許したが、最後は西川を空振り三振に仕留めた。

２７日の開幕戦・中日戦（マツダ）まで３週間余り。昨季は、森下が６年目で初の大役を務めながら、６勝１４敗と苦しんだ。一方の床田は、９月以降に４戦４敗という失速で９勝１２敗。３年連続の２ケタ勝利を逃した一方、勝利数は３年連続でチーム最多。今季は節目の１０年目となる。

新井監督は、昨季まで就任３年間は春季キャンプ中に開幕投手を明言していた。今季は、２月２５日にキャンプを打ち上げた際に「オープン戦が本格的に始まるので、そこで見極めていきたい」と語っていた。