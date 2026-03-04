1枚あると便利なコレ！【ZARA】40・50代にドンピシャ♡「ショート丈トレンチコート」

大人世代にマッチする春アウター選びに悩んだら「ショート丈のトレンチコート」を検討してみて。軽やかに羽織りやすく、パンツともスカートとも好バランスだから、一枚持っていると便利。今回は、大人の春先コーデを軽やかにアップデートできそうなデザインを【ZARA（ザラ）】から紹介します。

ショート丈トレンチで春コーデのセンスアップ

【ZARA】「ショートトレンチコート」\10,990（税込）

アシンメトリーな襟のデザインがアクセントになるショートトレンチ。ゆとりのある袖もポイントです。前を閉じても開けてもサマになり、共布ベルトでメリハリを付けて着ることもでき、着まわし力の高さにも期待できます。

クラシカルなデザインもショート丈で新鮮に

【ZARA】「ショートダブルブレストトレンチコート」\8,590（税込）

ダブルブレスト仕様で、クラシカルな雰囲気を楽しめる一枚。ショート丈でコーデの重心が上がるので、スタイルアップ効果が期待できます。ボリューミーなシルエットのボトムスとも好相性。ジーンズ合わせでも上品にまとまりやすく、デイリーにもお出かけにも活躍しそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M