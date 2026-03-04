「運動ができない娘のため」のはずだったのに！？ → 大人になった娘の『30年越しの告白』に「反省」

おっとりして、運動が苦手だった我が子。

「無理させたくない」という思いから、運動系の活動とは無縁の人生を歩ませたけど！？

筆者の知り合いのマダムJ子さんが実際に体験したエピソードをご紹介します。

おっとりして体力のない娘

私の娘は、幼い頃から体力がなく、性格もおっとりしたタイプでした。

「運動は苦手だろう」

「無理はさせたくない」

と思い、運動系の習い事は最初から

「やめておこうか」

私から娘に言って、遠ざけていました。

孫がミニバスを始めて

そんな娘が成長して結婚、待望の孫ができてからのこと。

娘の息子、つまり私の孫が小学校でミニバスを始めました。

娘はチームのお手伝いで、週末ごとに体育館へ通っています。

ある日、娘がコートを見ながらぽつりと

「楽しそうだよね。私も昔、やってればよかったなあ」

と言いました。

「無理しないで」に反抗しなかった娘

私が

「あなたは体力がなかったから」

と言いかけると、娘は

「わかってるよ。私も、ママから『無理しないで』て言われて、そう思ってたから」

「反抗してまで、踏み出す勇気もなかったしね」

と頷きました。