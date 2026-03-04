メ～テレ（名古屋テレビ）

岐阜県恵那市の「日本大正村」に誰が設置したかわからない立派な橋があり、「勝手橋」として話題になっているんです。誰が何の目的で設置したのでしょうか？

昔ながらの街並みが楽しめる、岐阜県恵那市の観光地「日本大正村」。

春になると、明智川沿いに咲く彼岸桜「遠山桜」が見ごろを迎えます。そのふもとにあるのが―。

「日本大正村にあるこの橋。一見普通の橋ですが、張り紙を見ると設置者が分からない勝手橋なんです」（記者）

張り紙には「設置者または管理者を探しています」の文字が。誰が設置したかわからず、管理者が不明となっているいわゆる「勝手橋」です。

この張り紙がSNSに投稿され、話題となっているんです。

「最初は普通の橋だと思って、特に気にせず渡ったのですが、そしたら貼り紙があって、これは誰かが勝手に架けた橋だということに後から気づきました。思いのほか立派な構造の橋だったというのが意外に思いました」（写真を投稿したまっちさん）

全国1万に及ぶ“勝手橋”

日本大正村の担当者は、4日張り紙に気付いたといいます。

「まさかこの橋だと、わからなかった。いま来て(貼り紙が)あるんだと感じた。（“勝手橋”だとは)知らなかったです」（日本大正村 山田芳彦 理事）

地元でも、この張り紙は、話題となっていたといいます。

「周りに張り紙がついてるけど『なんで』と話題にはした。なんで貼り紙がついたんだろう。どうして(管理者が)わからないんだろう」

「私が子供のころからこの橋はあるけど木の橋だったよ」

張り紙を張った岐阜県恵那土木事務所によりますと、橋は鉄骨で作られていて、いつ設置されたかはわかりませんが少なくとも1976年の国土地理院の資料で確認できるということです。

国土交通省によりますと、管理者不明の橋は、日本全国で約1万カ所確認されていて、老朽化や災害時の破損の恐れが問題となっています。

東海3県で確認されている、管理者のわからない”勝手橋”は愛知県管理の河川で38カ所、岐阜県で777カ所、三重県で729カ所あります。

恵那土木事務所は、「管理者が特定出来次第、橋の状況に応じて、適切に管理してもらうようお願いする」としています。