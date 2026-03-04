Snow Man、Mステ初披露前に「オドロウゼ！」Dance Practice映像決定
Snow Manが、自身のオフィシャルYouTubeチャンネルにて「オドロウゼ！」のDance Practice映像を公開した。
本楽曲は2月23日(月)に配信リリースされ、4月29日(水)発売の13枚目シングルにも収録されるポジティブなダンスチューン。今回公開された映像ではクラシックなダブルのセットアップに身を包んだメンバーたちが楽曲をフルサイズでパフォーマンスしており、先日公開されたミュージックビデオでは全貌が見えなかったパートの振付も網羅されている。
Snow Manは明後日3月6日(金)放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』に出演し、同曲をテレビ初披露する予定だ。さらに同日には、佐久間大介が主演を務め、本楽曲が主題歌となっている映画『スペシャルズ』も公開初日を迎える。
■「オドロウゼ！」配信
https://snowman.lnk.to/odorouze
◾️13thシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」
2026年4月29日（水）リリース
詳細：https://mentrecording.jp/snowman/discography/detail.php?id=1021411
予約：https://snowman.lnk.to/13thsingle_all
○初回盤A（SG+DVD）
品番：JWCD-25162/B ￥1,980（税込）
スリーブ仕様・シリアルナンバーA封⼊
＜CD収録内容（予定）＞
1.SAVE YOUR HEART
2.オドロウゼ！
3.BANG!!
＜DVD収録内容（予定）＞
・「SAVE YOUR HEART」Music Video
・「BANG!!」Music Video
・「SAVE YOUR HEART」マルチアングル映像
・「BANG!!」マルチアングル映像
・「SAVE YOUR HEART / BANG!!」Behind The Scenes
○初回盤B（SG+DVD）
品番：JWCD-25163/B ￥1,980（税込）
スリーブ仕様・シリアルナンバーB封⼊
＜CD収録内容（予定）＞
1.オドロウゼ！
2.BANG!!
3.SAVE YOUR HEART
＜DVD収録内容（予定）＞
・「オドロウゼ！」Music Video
・「STARS」Music Video
・「オドロウゼ！」マルチアングル映像
・「オドロウゼ！ / STARS / ジャケット写真撮影」Behind The Scenes
・“Dome Tour 2025-2026 ON”お疲れ様会
○通常盤（CD Only）
品番：JWCD-25164 ￥1,100（税込）
初回仕様：スリーブ仕様・フォトブック付・シリアルナンバーC封⼊
＜CD収録内容（予定）＞
1.BANG!!
2.SAVE YOUR HEART
3.オドロウゼ！
4.STARS
5.BANG!! (Instrumental)
6.SAVE YOUR HEART (Instrumental)
7.オドロウゼ！ (Instrumental)
8.STARS (Instrumental)
▼CD購入者特典
初回盤A（JWCD-25162/B）：特典A
初回盤B（JWCD-25163/B）：特典B
通常盤（JWCD-25164）： 特典C
※特典は後日お知らせします。
※特典は数に限りがございますので、お早めにご予約・ご購入ください。
※一部のCDショップ・オンラインショップでは特典が付かない場合もございます。ご予約・ご購入時に必ずご確認ください。
※本シングルに収録される「SAVE YOUR HEART」は目黒蓮を除く8人となります。
※「STARS」のメイキング映像は、Snow Man公式YouTubeチャンネルに掲載されております、DOCUMENTARY FILMと一部内容が異なります。