金子みゆ、配信EP『START』本日リリース。可愛らしいダンスが魅力の「いないいないばあ」MV公開も
金子みゆが、配信EP『START』を本日リリースした。あわせて、収録曲より「いないいないばあ」のMVも公開された。
「いないいないばあ」の作詞作曲には、多くの女性アイドルへの楽曲提供で話題となっているYumika Kondoを迎えている。アップテンポで元気の出る自己肯定ソングで、楽曲の途中では電話越しに友人を慰める金子みゆのセリフを聞くことができ、日々を一生懸命生きる女性に寄り添ってくれる楽曲になったとのことだ。
MVでは、金子みゆのアイデンティティとも言える可愛らしいダンスが映像のメインに据えられており、パステル調のメルヘンな部屋で華麗に踊る姿を観ることができるという。
また、EP「START」の配信を記念してLINE MUSIC再生回数キャンペーンの実施が決定した。新曲「いないいないばあ」を期間中にLINE MUSICで500回以上聴くと、抽選で特典がプレゼントされる。金子みゆ本人から直接サイン入りポスターを受け取れるオフラインイベントも開催予定なので、詳しくは公式HPをチェックしてほしい。
本日リリースされたEP『START』にはこれまでリリースしてきた「アタシのハートに降参ね」、TVアニメ「ブサメンガチファイター」エンディングテーマ「絆創膏」、「モバイルバッテリー」、現在放送中のTVアニメ『デッドアカウント』エンディングテーマ「来世はどうせ」、そしてリード曲として新録された「いないいないばあ」の全5曲を収録している。
◾️EP『START』
2026年3月4日（水）リリース
配信：https://KanekoMiyu.lnk.to/START
▼収録曲
M1.いないいないばあ（新曲）
M2.来世はどうせ（TVアニメ『デッドアカウント』エンディングテーマ）
M3.モバイルバッテリー
M4.絆創膏（TVアニメ「ブサメンガチファイター」エンディングテーマ）
M5.アタシのハートに降参ね
◆金子みゆ『START』LINE MUSIC再生回数キャンペーン情報
新曲「いないいないばあ」を期間中にLINE MUSICで500回以上聴いてくれた方の中から、抽選で豪華特典をプレゼント。金子みゆ本人から直接サイン入りポスターを受け取れる【A賞：オフラインイベント】か、全国から参加できる【B賞：オンラインイベント】、お好きな方を選んでご応募ください。また、再生回数が多いほど当選確率もアップ！
※再生する際は、フル尺再生にて1カウントとなります
＜対象楽曲＞
New Digital EP『START』収録「いないいないばあ」
＜対象楽曲リンク＞
https://music.line.me/launch?target=album&item=mb00000000050ad479&cc=JP&v=1
＜賞品・特典＞
500回以上再生していただいた方は、【A賞】または【B賞】のどちらか1つを選んでご応募いただけます！
【A賞】オフラインイベント（抽選で20名様）
金子みゆ本人による「お名前入りサインポスターお渡し会」
金子みゆ本人が、あなたのお名前を入れた直筆サイン入りポスターを直接お渡しするイベントです！
日程： 2026年4月4日（土）
会場： 都内某所
備考： 場所・集合時間などの詳細は、当選者の方にのみメールにてご案内いたします。
【B賞】オンラインイベント（抽選で50名様）
オンラインサイン会 ＆ お名前入りポスタープレゼント
全国から参加できるオンラインイベント！
生配信中に、あなたのお名前を入れたサインをその場で書きます！
生配信はどなたでもご覧になれます！
内容： オンライン上でのサイン会
備考：配信媒体は追って告知いたします。
＜再生対象期間＞
再生期間：2026/3/4（水）19:00 〜2026/3/18（水）23:59
応募期間：2026/3/4（水）19:00 〜2026/3/19（木）23:59
＜応募方法＞
（1）対象期間中、New Digital EP『START』の中の「いないいないばあ」を＜LINE MUSIC＞でたくさん聴く。
※LINE MUSICにログインし、オフライン再生（ダウンロード保存）せず、オンライン再生（ストリーミング再生）にしてお聴きください。
（2）＜LINE MUSIC＞ランキングページの「（あなたのお名前）’s Play TOP 50」より、自分の再生回数が表示されていることを確認し、スクリーンショットを撮る。
※再生回数は、LINE MUSICの「トップページ」⇒下のタブより「ランキング」で確認することができます。
※「(あなたのお名前)’s Play TOP 50」が表示されない方は、LINE MUSICでの直近3ヶ月間の再生曲数が20曲未満か、LINE MUSICのアプリが最新バージョンにアップデートされていない可能性がございます。また、ランキングは翌日反映、1日1回/不定期に更新されます。
※1回の再生秒数が短いと1再生とカウントされない場合があります
(3)下記応募フォームにてスクリーンショットをアップロードした上で必要事項を入力、応募を完了する。
https://krs.bz/columbia/m/kanekomiyustart
＜注意事項＞
※当選者にはご登録いただいたメールアドレスにご連絡いたします。
※ご利用のメールアドレスによっては、ご当選のメールが「迷惑メールフォルダ」に入ってしまう場合があります。
※ドメイン指定受信をされている方は、｢@columbia.co.jp」からのメールを受信可能に設定してください。
※LINE MUSIC有料プラン会員が参加できるキャンペーンです。
※参加の際の通信費はお客様のご負担となります。
※再生回数に「9999回+」と表示されると上限になります。
＜お問い合わせ＞
日本コロムビアお客様相談センター
03-5962-6990(10:00〜13:00/14:00〜17:00（土・日曜日、祝日を除く）)
※当落についてのお問い合わせはお受付しておりません。
※配信サイトへの本企画のお問い合わせはご遠慮ください。
◾️タイアップ／TVアニメ『デッドアカウント』
▼放送情報
テレビ朝日系全国24局：2026年1月10日（土）より毎週土曜夜11時30分〜放送開始
※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。
▼配信情報
＜先行配信＞
2026年1月10日（土）より毎週土曜深夜0時〜
Lemino／U-NEXT／アニメタイムズ／アニメ放題
＜一般配信＞
2026年1月13日（火）より毎週火曜深夜0時〜 以降順次開始
ABEMA、Amazon Prime Video、AnimeFesta、DMM TV、d アニメストア、FOD、Hulu、J:COM STREAM、milplus、music.jp、Pontaパス、TELASA、TVer、カンテレドーガ、ディズニープラス、ニコニコ（ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル）、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ふらっと動画
※配信開始日時・配信期間は配信サービスによって異なる場合がございます。取扱いは配信サービスにてご確認ください。
▼公式サイト・公式SNS
アニメ公式HP：https://dead-account.com/
アニメ公式X：@DDAC_WM（https://x.com/DDAC_WM）
アニメ公式TikTok：＠ddac_anime（https://www.tiktok.com/@ddac_anime）
マガジン公式HP：http://www.shonenmagazine.com/
マガジンポケット：https://pocket.shonenmagazine.com/
▼原作情報
講談社｢マガジンポケット｣にて好評連載中！
原作コミックス１〜１２巻好評発売中！
