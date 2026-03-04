◾️EP『START』

2026年3月4日（水）リリース

配信：https://KanekoMiyu.lnk.to/START

▼収録曲

M1.いないいないばあ（新曲）

M2.来世はどうせ（TVアニメ『デッドアカウント』エンディングテーマ）

M3.モバイルバッテリー

M4.絆創膏（TVアニメ「ブサメンガチファイター」エンディングテーマ）

M5.アタシのハートに降参ね

◆金子みゆ『START』LINE MUSIC再生回数キャンペーン情報

新曲「いないいないばあ」を期間中にLINE MUSICで500回以上聴いてくれた方の中から、抽選で豪華特典をプレゼント。金子みゆ本人から直接サイン入りポスターを受け取れる【A賞：オフラインイベント】か、全国から参加できる【B賞：オンラインイベント】、お好きな方を選んでご応募ください。また、再生回数が多いほど当選確率もアップ！

※再生する際は、フル尺再生にて1カウントとなります

＜対象楽曲＞

New Digital EP『START』収録「いないいないばあ」

＜対象楽曲リンク＞

https://music.line.me/launch?target=album&item=mb00000000050ad479&cc=JP&v=1

＜賞品・特典＞

500回以上再生していただいた方は、【A賞】または【B賞】のどちらか1つを選んでご応募いただけます！

【A賞】オフラインイベント（抽選で20名様）

金子みゆ本人による「お名前入りサインポスターお渡し会」

金子みゆ本人が、あなたのお名前を入れた直筆サイン入りポスターを直接お渡しするイベントです！

日程： 2026年4月4日（土）

会場： 都内某所

備考： 場所・集合時間などの詳細は、当選者の方にのみメールにてご案内いたします。

【B賞】オンラインイベント（抽選で50名様）

オンラインサイン会 ＆ お名前入りポスタープレゼント

全国から参加できるオンラインイベント！

生配信中に、あなたのお名前を入れたサインをその場で書きます！

生配信はどなたでもご覧になれます！

内容： オンライン上でのサイン会

備考：配信媒体は追って告知いたします。

＜再生対象期間＞

再生期間：2026/3/4（水）19:00 〜2026/3/18（水）23:59

応募期間：2026/3/4（水）19:00 〜2026/3/19（木）23:59

＜応募方法＞

（1）対象期間中、New Digital EP『START』の中の「いないいないばあ」を＜LINE MUSIC＞でたくさん聴く。

※LINE MUSICにログインし、オフライン再生（ダウンロード保存）せず、オンライン再生（ストリーミング再生）にしてお聴きください。

（2）＜LINE MUSIC＞ランキングページの「（あなたのお名前）’s Play TOP 50」より、自分の再生回数が表示されていることを確認し、スクリーンショットを撮る。

※再生回数は、LINE MUSICの「トップページ」⇒下のタブより「ランキング」で確認することができます。

※「(あなたのお名前)’s Play TOP 50」が表示されない方は、LINE MUSICでの直近3ヶ月間の再生曲数が20曲未満か、LINE MUSICのアプリが最新バージョンにアップデートされていない可能性がございます。また、ランキングは翌日反映、1日1回/不定期に更新されます。

※1回の再生秒数が短いと1再生とカウントされない場合があります

(3)下記応募フォームにてスクリーンショットをアップロードした上で必要事項を入力、応募を完了する。

https://krs.bz/columbia/m/kanekomiyustart

＜注意事項＞

※当選者にはご登録いただいたメールアドレスにご連絡いたします。

※ご利用のメールアドレスによっては、ご当選のメールが「迷惑メールフォルダ」に入ってしまう場合があります。

※ドメイン指定受信をされている方は、｢@columbia.co.jp」からのメールを受信可能に設定してください。

※LINE MUSIC有料プラン会員が参加できるキャンペーンです。

※参加の際の通信費はお客様のご負担となります。

※再生回数に「9999回+」と表示されると上限になります。

＜お問い合わせ＞

日本コロムビアお客様相談センター

03-5962-6990(10:00〜13:00/14:00〜17:00（土・日曜日、祝日を除く）)

※当落についてのお問い合わせはお受付しておりません。

※配信サイトへの本企画のお問い合わせはご遠慮ください。