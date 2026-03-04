マイルス・デイビス生誕100周年 記念プロジェクトが日本でも展開決定 公式Xアカウントも始動
“ジャズの帝王”と称され、65年の生涯で音楽史を革新し続けた伝説的アーティスト、マイルス・デイビスが、今年5月26日に生誕100周年を迎える。
20世紀最大の音楽家のひとりとしていまだに影響力の衰えないマイルスのレガシーをさらに広めるべく、生誕100周年記念企画『MILES 100 ーマイルス・デイビス生誕100周年ー』が始動。マイルス・デイビス財団公認のもと、海外のプロジェクトとも連動しながら、年間を通して作品の紹介や日本オリジナルコンテンツの発信、新たな音楽商品の発売などを行っていく。
プロジェクトの一環として、ソニーミュージックが運営するXアカウント「マイルス・デイビス生誕100周年日本公式」がローンチとなった。マイルスに関する最新情報や魅力の紹介、そして豪華ゲストを迎えた日本オリジナルコンテンツなどを発信していく。
さらに、生誕100周年を記念した日本独自企画として、アルバム『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』SA-CDハイブリッドエディション（MONO）とアルバム『マイルストーンズ』SA-CDハイブリッドエディション（STEREO／MONO）の2タイトルが25日に発売されることが決定。アコースティック時代の記念碑的作品である『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』と、“モードジャズ”の幕開けを告げた歴史的名盤『マイルストーンズ』が7インチ紙ジャケット仕様の高音質CDでリリースされる。
