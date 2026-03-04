ピザーラ、人気No.1ピザ『テリヤキチキン』を肉3倍に増量 限界まで“盛った”新商品を3.4より限定発売
宅配ピザ「PIZZA-LA（ピザーラ）」は、人気No.1の商品『テリヤキチキン』のチキンを通常の3倍に増量した『肉3倍盛り テリヤキチキン』を、4日から期間限定で販売開始した。
【写真】人気の【肉2倍盛り】シリーズも継続して販売中
テレビ放送で注目を集めた“倍盛り”の盛り上がりを受け、看板商品を“限界まで”増量することに挑戦。甘辛い特製テリヤキソースをまとったジューシーなチキンを通常の3倍に増量し、ひと口目から最後までテリヤキチキンの旨みを存分に味わえる設計に仕上げた。
あわせて、マヨネーズのコク、コーンの甘み、マッシュルームやオニオンの旨みが重なり、圧倒的なボリュームながら、バランスの取れた1枚となっている。
のりは別添えで提供され、途中で加えることで香ばしさが広がり、“味変”も楽しめる。
税込価格はそれぞれ、Pサイズが2660円〜、Mサイズが3080円〜、Lサイズ4980円〜で、生地タイプにより異なる。
なお、“もっと肉を楽しみたい”という声から生まれた【肉2倍盛り】シリーズ『【肉2倍盛り】テリヤキチキン』『【肉2倍盛り】ピザーラ プルコギ』『【肉2倍盛り】スパイシーソーセージ』は、継続して販売中。
