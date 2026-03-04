「年取ったなと毎回思うけど、若々しく素晴らしいチーム」大谷翔平が会見　侍ジャパン東京入り「現段階では十分満足」

WBC連覇を狙う侍ジャパンの大谷翔平選手が4日午後4時すぎ記者会見を行いました。



大谷翔平選手（31）：

（Q.東京に入った心境は？）はじまるなと。明日練習ありますけど、最後までしっかりと調整していい状態で臨みたいと思います。（Q.強化試合5打席立ったが状態は？）前回よりもアメリカの試合数も少なめですけど、体が状態良く、けがなくここまで来ているので現段階では十分満足しています。

3日まで2試合の強化試合に出場した大谷選手。

普段対戦しない日本のプロ野球のピッチャーを相手に5打数ノーヒット。

ファンが期待したホームランはおろかヒットすら出ませんでしたが、大谷選手は「いろんなタイプのピッチャーが来るのを想定しているし、ヒットでる出ないかかわらず1打席1打席立って、プラン通りに3打席、2打席こなせたのは良かった」と話しました。

そして4日は大会本番が行われる東京ドームに移動し、侍ジャパンの選手たちが揃って写真撮影を行いました。

同学年の鈴木誠也選手（31）と並んで座る大谷選手ですが、後ろに立つ日本ハムの北山投手（26）を見つけると早速のいじりが…。

大谷翔平選手（31）：

合流するたびに年々、下の世代の人たちが増えてくるので「年取ったな」と毎回思うんですけど、若々しくて素晴らしいチームだと感じています。

今回のチームでは後輩の北山投手に対し新パフォーマンスの考案を指示。

大谷選手のムチャ振りから“お茶たて”ポーズが生まれましたが…。

大谷翔平選手（31）：

若い選手たちはなかなか上の選手たちに積極的に話しに行けない雰囲気が最初はあったので、少しずつですけどお互いにコミュニケーションとって、チームとして一つ何かいいものを作りたいと思っているので、全体的に素晴らしいコミュニケーションが取れているんじゃないかと思います。

いよいよ本番を迎えるWBC。

侍ジャパンは6日、初戦の台湾戦から2連覇への戦いが始まります。

大谷翔平選手（31）：

本当にどのチームも素晴らしいチームだと思いますし、前回大会もそうでしたけどスムーズに勝てる試合は少ないと思うので、オフェンスに加わるのでオフェンス面でおちついてプレーできればいい試合が多くできるんじゃないかと思います。（Q.初戦の台湾戦へ向けて）特にピッチャーが素晴らしい印象があるので、日本チームの代表として日本が勝つことを全力で頑張りたい。お互いが力を出し切っていい試合ができればいい。