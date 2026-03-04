ゴールデンレトリバーに対する子猫の行動が話題です。

話題となっている投稿は記事執筆時点で88万1000回再生を突破し、「かわいすぎるw」「わんこの反応に笑った」「大冒険だね」といったコメントが寄せられることとなりました。

ゴールデンレトリバーと子猫

TikTokアカウント「gurapojich」の投稿主さんは、大型犬3頭＋猫2匹、そして赤ちゃんと暮らしています。今回紹介したのは、猫さんがパピーだったときの一幕。

子猫さんは、何かを発見して凝視していたそうです。その傍らには、ゴールデンレトリバーの『うみ』ちゃんが。うみちゃんは、頭上で子猫が遊んでいても、気にせずにお昼寝をしていたといいます。

しばらくすると、子猫さんが急に体の重心を下げて戦闘態勢に。視線は遠方を狙ったまま…。次の瞬間、子猫さんは驚きの行動をしたそうです。

子猫が見つめていたのは…？

子猫さんは、うみちゃんの頭の上をピョンと飛び、反対側へ移動したのです。うみちゃんには目もくれず、一目散に駆け出す子猫さん。

実は、子猫さんは、少し離れた場所にいたダルメシアンの『おりおり』ちゃんを狙っていたのでした。おりおりちゃんを獲物に見立てて、狩りの真似事をしていたのです。うみちゃんの頭の近くにいたのは、獲物から身を隠すためでした。

突然頭上を飛び越えられたうみちゃんは、思わず起き上がって子猫さんを凝視。「え…いまのなに…？」と言わんばかりに、呆然としていたといいます。ゴールデンレトリバーを障壁としか思っていない子猫さんは、とっても逞しい精神の持ち主かもしれませんね♪

この投稿には、「子供にまたがれたときの父親みたいw」「ジャンプ低過ぎてかわいい」「ゴールデンレトリバーの反応もかわいい」など、多くのコメントが寄せられています。

ゴールデンレトリバーと赤ちゃん

別の日、赤ちゃんとうみちゃんの日常の一幕も紹介されました。赤ちゃんは、うみちゃんの体を「ぺったん、ぺったん」とタッチしていたといいます。その光景は、まるで『餅つき』。

子猫さんからは『障壁』と思われていたうみちゃんですが、赤ちゃんには『お餅』に見えているのかも…！？懐が深すぎて、多彩な役割を期待されてしまううみちゃんなのでした。

TikTokアカウント「gurapojich」には、他にもわんこ＆にゃんこたちのにぎやかな日常がたくさん投稿されています。気になる方は、是非チェックしてみてくださいね！

