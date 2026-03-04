Matt「3つ持ってきた」お泊まりにも持参！複数ストックする信頼の愛用クリーム

Mattさんが、自身のYouTubeチャンネルに『【プライベート全見せ】Mattの触りたくなる”うるふわ髪”&発光美肌の作り方！毎日使っている神コスメ大公開』の動画を投稿。スキンケアの様子を公開し、その使用感なども語ってくれていました！

■クリーム

動画内に登場したのはこちら！

銀座ハリッチ/レチベイビー 税込14,300円（公式サイトより）

乾燥や年齢による肌印象の変化に寄り添い、肌表面のごわつきを整え、なめらかで澄んだ“質感”へ整えてくれる美容クリーム。

Mattさんはこちらを紹介しながら、使用しようとするも「なくなっちゃった！」と使い切ってしまったと驚きの表情。

続けて「どっかにあるはず」とストックしていることも明かしながら「とりあえずこれでいいわ」と顔はもちろん首まで丁寧に塗布。そのストックについても「3つ持ってきた」と3泊の予定に予備を多めに持っていくほど信頼している様子を覗かせていました！

■動画もチェック

動画内では今回紹介したアイテム以外にもさまざまなスキンケアアイテムを紹介！是非チェックしてみてくださいね。